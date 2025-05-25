В ОАЭ температура воздуха достигла рекордного майского значения в 51,6 градуса

Объединенные Арабские Эмираты второй день подряд фиксируют экстремальные температурные показатели. Об этом сообщает The Economic Times.
В субботу, 24 мая, в районе Свайхан (Аль-Айн) воздух прогрелся до 51,6 градуса. Это всего на 0,4 градуса ниже абсолютного температурного рекорда страны — 52 градуса, установленного в 2010 году.
В Национальном центре метеорологии ОАЭ сообщили, что майская жара побила прежний рекорд, установленный в 2009 году, когда температура достигла 50,2 градуса. Накануне в Абу-Даби уже фиксировали +50,4.
В это время в Дубае температура достигала середины +45. Водители жаловались, что кондиционеры в машинах не справляются с жарой. Несмотря на погоду, люди продолжали выходить на улицы с зонтиками в руках.
ОАЭ — одна из самых жарких стран мира и особенно уязвима к последствиям климатических изменений.