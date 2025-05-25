В Калифорнии спасли медвежонка, оставшегося без матери. За ним ухаживают люди в костюмах медведей

Иногда они лезут в мусорные баки или заходят во дворы. Чем меньше он будет связывать человека с чем‑то хорошим, тем лучше. Мы хотим, чтобы он видел в нас других медведей, а не людей», — отметила Аутум Уэлч из центра по работе с дикой природой.