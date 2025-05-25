В Калифорнии спасли медвежонка, оставшегося без матери. За ним ухаживают люди в костюмах медведей

В Национальном парке Лос-Падрес туристы обнаружили двухмесячного медвежонка. Малыш был истощен и одинок — его мать так и не смогли найти, несмотря на попытки специалистов Департамента рыбы и дикой природы Калифорнии (CDFW), сообщает The Guardian.
Медвежонка передали в Центр дикой природы Рамона при Обществе защиты животных Сан-Диего, где он стал самым юным животным за всю историю учреждения.
Когда малыш прибыл в центр 14 апреля, он весил всего 1,4 кг и был обезвожен. Сейчас его вес превысил 5,4 кг, и он активно набирает массу. Чтобы избежать привязанности к людям, сотрудники центра ухаживают за медвежонком в костюмах медведей, используют мягкие игрушки и камуфляжную экипировку. Это помогает имитировать поведение матери и сохранить у малыша естественные инстинкты.
«Медведи очень умные и сильно мотивированы едой. По мере того как люди продолжают осваивать природные территории, медведей все чаще вытесняют к человеческому жилью, где и возникают конфликты.
Иногда они лезут в мусорные баки или заходят во дворы. Чем меньше он будет связывать человека с чем‑то хорошим, тем лучше. Мы хотим, чтобы он видел в нас других медведей, а не людей», — отметила Аутум Уэлч из центра по работе с дикой природой.
Департамент рыбы и дикой природы Калифорнии также рассматривает возможность объединить малыша с другим сиротой для лучшей адаптации.
В центре рассчитывают, что медвежонок пробудет под их опекой до весны или лета следующего года. К моменту выпуска он будет весить около 60–70 кг и получит GPS-ошейник, чтобы ученые могли отслеживать его поведение в дикой природе в течение года.