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МЧС предупредило о 30-градусной жаре в Москве

Сегодня в 10:35
Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Днем 25 и 26 мая в Москве ожидается жара с максимальной температурой воздуха 30 градусов и выше. Сообщение появилось на сайте МЧС.

Жителям города советуют избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов, носить головной убор и пить больше воды.

Кроме того, москвичам рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем. Ведомство также напомнило номера телефонов для связи в экстренных случаях: 101, 112, +7 (495) 637 31 01.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве официально стартовало метеорологическое лето, оно пришло на четыре дня раньше климатической нормы. По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю в столице сохранится стабильное тепло, что подтверждает наступление нового погодного сезона.

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