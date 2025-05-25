МЧС предупредило о 30-градусной жаре в Москве

Днем 25 и 26 мая в Москве ожидается жара с максимальной температурой воздуха 30 градусов и выше. Сообщение появилось на сайте МЧС.
Жителям города советуют избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов, носить головной убор и пить больше воды.
Кроме того, москвичам рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем. Ведомство также напомнило номера телефонов для связи в экстренных случаях: 101, 112, +7 (495) 637 31 01.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве официально стартовало метеорологическое лето, оно пришло на четыре дня раньше климатической нормы. По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю в столице сохранится стабильное тепло, что подтверждает наступление нового погодного сезона.