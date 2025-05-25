МЧС предупредило о 30-градусной жаре в Москве

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве официально стартовало метеорологическое лето, оно пришло на четыре дня раньше климатической нормы. По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю в столице сохранится стабильное тепло, что подтверждает наступление нового погодного сезона.