Джейми Фокс опроверг теорию, что Пи Дидди пытался убить его

Джейми Фокс опроверг в интервью The Hollywood Reporter теорию заговора, связывающую рэпера Шона Дидди Комбса с его госпитализацией в 2023 году.
В прошлом году актер перенес инсульт, подробности которого долгое время оставались неизвестными. Это породило множество теорий в интернете, в том числе о покушении со стороны Дидди.
«Я видел в сети: „Паф хотел меня убить“. Нет, Паф не пытался меня убить. Но когда написали, что я клон, — вот тогда меня и переклинило. Я лежу в больнице и думаю: „Эти ублюдки реально думают, что меня клонировали?“», — сказал Фокс.
По словам актера, во время госпитализации он находился под действием сильных препаратов — морфина, оксикодона и других, — и не помнит целые недели своего пребывания в больнице. Фокс рассказал, что тайком пронес телефон и читал безумные слухи о себе в интернете.
«Это был мой способ справляться. Я же комик, даже под действием оксикодона, дилантина и морфина одновременно я все равно шутил», — сказал актер.
Ранее Фокс рассказывал, что после инсульта врачи предупредили его сестру, Дейдру Диксон, что «он, возможно, сможет полностью восстановиться, но это будет худший год в его жизни». Тогда же он добавил: «Быть без сознания было как‑то странно спокойно. Я видел тоннель. Но не видел света. В этом тоннеле было жарко. Черт, я в ад собрался, что ли? А в конце тоннеля, как мне показалось, стоял дьявол и звал: „Идем“. А может, это был Паф?»