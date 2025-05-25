Джейми Фокс опроверг теорию, что Пи Дидди пытался убить его

Ранее Фокс рассказывал, что после инсульта врачи предупредили его сестру, Дейдру Диксон, что «он, возможно, сможет полностью восстановиться, но это будет худший год в его жизни». Тогда же он добавил: «Быть без сознания было как‑то странно спокойно. Я видел тоннель. Но не видел света. В этом тоннеле было жарко. Черт, я в ад собрался, что ли? А в конце тоннеля, как мне показалось, стоял дьявол и звал: „Идем“. А может, это был Паф?»