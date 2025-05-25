Вики Крипс («Корсаж», «Призрачная нить») и Кристиан Фридель («Зона интересов», «Белый лотос») сыграют в фильме «Идиоты». Об этом сообщает Deadline.
Картина основана на книге Эндрю Д.Кауфмана «Жена игрока», рассказывающей историю любви и испытаний в жизни Федора Достоевского и его жены Анны.
Главные роли — писателя и его супруги — исполнят Джонни Флинн и Эйми Лу Вуд. Крипс и Фридель появятся в значимых второстепенных ролях.
Сюжет расскажет о непростом периоде в жизни писателя: его путешествии по Европе, мучительной зависимости от азартных игр и сложных, но страстных отношениях с Анной, на фоне которых он работал над романом «Идиот».
Кресла постановщиков заняли польские режиссеры Малгожата Шумовская и Михал Энглерт. Они также написали сценарий в сотрудничестве с Каспером Байоном и Брид Арнстайн.