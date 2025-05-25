Бывшая жена Паши Техника стала фигуранткой уголовного дела

На бывшую жену Паши Техника Еву Карицкую завели уголовное дело. Об этом женщина рассказала в своем телеграм-канале.
Других подробностей она не сообщила.
По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», дело завели в Таиланде, где сейчас живет Карицкая. Сама женщина отметила, что это связано с людьми, которые «пытаются себя обелить» после того, как она «докопалась до правды».
«Завтра нас вызывают с юристом в полицейский участок. Я не знаю, сколько будет длиться это разбирательство, не знаю, когда я вернусь», — сказала бывшая жена Паши Техника.
Рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) скончался в тайской больнице 4 апреля после более недели в искусственной коме. В свидетельстве о смерти причиной названа легочная инфекция. Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на знакомых артиста писал, что до госпитализации рэпер получил тяжелое отравление запрещенными веществами.