На гонке Гран-при Монако «Формулы-2» произошла массовая авария

На старте гонки Гран-при Монако «Формулы-2» произошла массовая авария. Ее спровоцировал лидер чемпионата «Формула-2» и молодой пилот McLaren Алекс Данн.
На первом повороте трассы в Монте-Карло — Сент-Девот — Данн уступил позицию Виктору Мартину, стартовавшему вторым.
Пытаясь вернуть лидерство, Данн пошел на рискованный маневр по внутренней траектории, что привело к столкновению. Машину Мартина отбросило в отбойник, а Данна развернуло на путь позади идущих машин.
В результате произошла авария, в которую попали как минимум 11 пилотов. После инцидента на трассе были немедленно вывешены красные флаги для остановки гонки.
В итоге пауза составила более получаса. Семь пилотов, в том числе сам Данн, не смогли продолжить гонку.