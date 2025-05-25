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Космонавт Шкаплеров готов сняться в «Вызове-2». Клим Шипенко продолжение не планирует

Сегодня в 09:03
Фото: «Централ Партнершип»
Обновлено сегодня в 10:00

Режиссер Клим Шипенко сообщил, что пока не планирует снимать продолжение драмы «Вызов».

Летчик-космонавт, Герой РФ Антон Шкаплеров планирует сняться в продолжении фильма «Вызов». Об этом он рассказал в интервью «ТАСС».

Съемки картины будут проходить на окололунной орбите. Другие подробности и дата премьеры пока неизвестны.

«Я уверен, что у фильма „Вызов“ будет продолжение, и Клим Шипенко обещал мне, что мы с ним полетим туда вместе», — сказал Шкаплеров.

Режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и космонавт Шкаплеров отправились на МКС на корабле «Союз МС-19» 5 октября 2021 года. 17 октября Шипенко и Пересильд вернулись на Землю, Шкаплеров остался на космической станции.

Премьера фильма «Вызов» состоялась 12 апреля 2023 года. Лента рассказывает историю хирурга Евгении Беляевой, которая за месяц должна подготовиться к космическому полету, чтобы провести операцию космонавту Олегу Богданову на МКС.

Это первая художественная картина, съемки которой проходили в космосе. Драма попала в мировой топ самых кассовых фильмов 2023 года по версии портала The Numbers. Евгений Ткачев рассуждал для «Афиши Daily», была ли необходимость запускать съемочную команду на околоземную орбиту.

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