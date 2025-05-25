Космонавт Шкаплеров готов сняться в «Вызове-2». Клим Шипенко продолжение не планирует

Летчик-космонавт, Герой РФ Антон Шкаплеров планирует сняться в продолжении фильма «Вызов». Об этом он рассказал в интервью «ТАСС».
Съемки картины будут проходить на окололунной орбите. Другие подробности и дата премьеры пока неизвестны.
«Я уверен, что у фильма „Вызов“ будет продолжение, и Клим Шипенко обещал мне, что мы с ним полетим туда вместе», — сказал Шкаплеров.
Режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и космонавт Шкаплеров отправились на МКС на корабле «Союз МС-19» 5 октября 2021 года. 17 октября Шипенко и Пересильд вернулись на Землю, Шкаплеров остался на космической станции.
Премьера фильма «Вызов» состоялась 12 апреля 2023 года. Лента рассказывает историю хирурга Евгении Беляевой, которая за месяц должна подготовиться к космическому полету, чтобы провести операцию космонавту Олегу Богданову на МКС.