Оружейный мастер «Ржавчины», осужденная за убийство оператора Галины Хатчинс, вышла на свободу

Девушка отсидела требуемые законом штата 85% своего срока и получила дополнительные баллы за хорошее поведение и окончание программы реабилитации от наркозависимости. Гутьеррес-Рид вышла на свободу 23 мая — всего через несколько недель после премьеры «Ржавчины» в США, которая состоялась 2 мая. После освобождения оружейница уехала домой, в Буллхед-Сити, штат Аризона.