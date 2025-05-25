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Оружейный мастер «Ржавчины», осужденная за убийство оператора Галины Хатчинс, вышла на свободу

Сегодня в 08:07
Фото: кадр с канала Law & Crime Network/YouTube

Оружейный мастер «Ржавчины» Ханна Гутьеррес-Рид, которую посадили за убийство оператора Галины Хатчинс, получила условно-досрочное освобождение. Об этом сообщает Deadline.

Девушка отсидела требуемые законом штата 85% своего срока и получила дополнительные баллы за хорошее поведение и окончание программы реабилитации от наркозависимости. Гутьеррес-Рид вышла на свободу 23 мая — всего через несколько недель после премьеры «Ржавчины» в США, которая состоялась 2 мая. После освобождения оружейница уехала домой, в Буллхед-Сити, штат Аризона.

«Главное в этом условно-досрочном освобождении заключается в том, что Гутьеррес-Рид не может контактировать с вдовцом Хатчинс, его ребенком или любым другим членом семьи режиссера», — говорится в публикации.

До 23 мая 2026 года 20-летняя Гутьеррес-Рид должна устроиться на работу, соблюдать комендантский час и пройти тест на оценку психического здоровья. Девушке нельзя владеть оружием, помимо этого, она должна регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

Галина Хатчинс погибла 21 октября 2021 года. Во время репетиции одной из сцен она получила огнестрельное ранение. По ошибке в револьвере, который использовал на съемках Алек Болдуин, оказались боевые патроны.

В январе 2023 года Ханну Гутьеррес-Рид, падчерицу знаменитого тренера по стрельбе из кино Телла Рида, обвинили в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс. Обвинение посчитало, что именно девушка оказалась виновной в том, что в пистолете оказались настоящие патроны.

В апреле 2024 года суд приговорил обвиняемую к 18 годам лишения свободы. Это максимальное наказание по законам штата Нью-Мексико.

В ходе заседания Ханна просила о смягчении приговора. Девушка говорила, что ее «сердце болит» из‑за гибели оператора. По словам Гутьеррес-Рид, она была «молодой и наивной» и совершила ошибку, поскольку была перегружена работой.

Сам Алек Болдуин избежал наказания, поскольку его защита утверждала, что он, будучи актером, «не отвечал за безопасность оружия на съемочной площадке и не мог знать, что его пистолет заряжен настоящей пулей».

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