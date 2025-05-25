С сентября 2025 года из школьной программы 6–7-х классов уберут обществознание, изучение предмета продолжится только в 8–11-х классах. Об этом напомнили в пресс-службе Минпросвещения, пишет РИА «Новости».
Приказ был подписан еще в апреле 2024 года. Согласно документу, освободившиеся учебные часы заменят уроками истории. До конца этого учебного года на обществознание в 6–9-х классах отводили 136 часов — его преподавали один час в неделю.
При этом в 2026 году обществознание исключат и из программы 8-х классов.
«С 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников 8–11-х классов, с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для 9–11-х классов», — говорится в публикации.
Идею сокращения часов обществознания в пользу истории в школьной программе Минпросвещения предложило в феврале этого года. В ведомстве посчитали, что так «педагоги смогут моделировать свои уроки интереснее и насыщеннее для учащихся, расширяя в знаниях связь истории и родного края, истории и культуры». Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что исключение обществознания из программы 6–8-х классов не снизит качество знаний по предмету у школьников.