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Режиссер «Лило и Стича» объяснил, почему в новом мультфильме нет одного из главных персонажей

Сегодня в 06:04
Фото: @ Disney

Режиссер Дин Флейшер Кэмп объяснил, почему в новом мультфильме «Лило и Стич» нет главного антагониста — инопланетянина Капитана Ганту.

«Ганту был персонажем, который не очень хорошо смотрелся в игровом кино. Мы немного поисследовали этот момент и приняли такое решение», — сказал Дин Флейшер Кэмп в интервью Cinema Blend.

Игровой ремейк от Disney вышел в мировом прокате 23 мая, в России премьера состоится 31 мая. Стича снова озвучил режиссер, сценарист и создатель франшизы «Лило и Стич» Крис Сандерс. Роль Лило исполнит Майя Килоха. В проекте также примут участие Сидни Агудонг (сестра Лило Нани), Зак Галифианакис (Джумба) и Билли Магнуссен (Пликли).

В центре событий оригинального мультфильма «Лило и Стич» 2002 года находится маленькая гавайская девочка Лило. Ее родители рано умерли, и она осталась жить со своей старшей сестрой Нано. Девочки часто ссорятся, поэтому Лило чувствует себя одиноко. Героиня идет в приют, чтобы взять собаку, но вместо пса к ней домой попадает Стич — инопланетянин, случайно попавший на Землю. Пришелец был создан для разрушений, но под влиянием новой приятельницы преображается в доброе существо.

Сюжет новой картины будет повторять события оригинального мультфильма. Единственные небольшие различия — внешний вид инопланетных агентов и «удачные дополнения», которые, по словам критиков, делают персонажей более глубокими и выразительными. В апреле Disney показал отрывок из фильма.

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