Режиссер «Лило и Стича» объяснил, почему в новом мультфильме нет одного из главных персонажей

В центре событий оригинального мультфильма «Лило и Стич» 2002 года находится маленькая гавайская девочка Лило. Ее родители рано умерли, и она осталась жить со своей старшей сестрой Нано. Девочки часто ссорятся, поэтому Лило чувствует себя одиноко. Героиня идет в приют, чтобы взять собаку, но вместо пса к ней домой попадает Стич — инопланетянин, случайно попавший на Землю. Пришелец был создан для разрушений, но под влиянием новой приятельницы преображается в доброе существо.