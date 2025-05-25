Режиссер «Лило и Стича» объяснил, почему в новом мультфильме нет одного из главных персонажей

Режиссер Дин Флейшер Кэмп объяснил, почему в новом мультфильме «Лило и Стич» нет главного антагониста — инопланетянина Капитана Ганту.
«Ганту был персонажем, который не очень хорошо смотрелся в игровом кино. Мы немного поисследовали этот момент и приняли такое решение», — сказал Дин Флейшер Кэмп в интервью Cinema Blend.
Игровой ремейк от Disney вышел в мировом прокате 23 мая, в России премьера состоится 31 мая. Стича снова озвучил режиссер, сценарист и создатель франшизы «Лило и Стич» Крис Сандерс. Роль Лило исполнит Майя Килоха. В проекте также примут участие Сидни Агудонг (сестра Лило Нани), Зак Галифианакис (Джумба) и Билли Магнуссен (Пликли).
В центре событий оригинального мультфильма «Лило и Стич» 2002 года находится маленькая гавайская девочка Лило. Ее родители рано умерли, и она осталась жить со своей старшей сестрой Нано. Девочки часто ссорятся, поэтому Лило чувствует себя одиноко. Героиня идет в приют, чтобы взять собаку, но вместо пса к ней домой попадает Стич — инопланетянин, случайно попавший на Землю. Пришелец был создан для разрушений, но под влиянием новой приятельницы преображается в доброе существо.