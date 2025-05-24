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«Простая случайность» Джафара Панахи получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля-2025

Сегодня в 16:22
Фото: mk2 Films

В Каннах прошла церемония закрытия Каннского кинофестиваля. Жюри вручило главный приз иранскому триллеру «Простая случайность» Джафара Панахи.

На «Золотую пальмовую ветвь» претендовали более 20 картин, среди них были «Два прокурора» Сергея Лозницы, «Нувель ваг» Ричарда Линклейтера, «Эддингтон» Ари Астера, «Финикийская схема» Уэса Андерсона, «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера и другие картины.

В центре сюжета «Простой случайности» находится мужчина по имени Эгхбал, попавший в ДТП с беременной женой и столкнувшийся с жестоким возмездием со стороны бывших заключенных, уверенных, что он их палач. Их лидер, Вахид, захватывает его и собирает группу обиженных, чтобы отомстить. По пути они задумываются о морали своих действий и правдивости своих подозрений. Фильм исследует темы справедливости, насилия и коллективного возмездия, он снят без разрешения властей Ирана.

С этой победой Панахи стал обладателем наград фестивалей «Большой тройки». Ранее его картины «Круг» и «Такси» брали главные призы фестивалей в Венеции и Берлине соответственно.

Список победителей:

«Золотая пальмовая ветвь» — «Простая случайность» Джафара Панахи (Иран, Франция)

Гран-при — «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера

Специальный приз — «Воскрешение» Би Гань (Китай)

Приз жюри — «Звук падения» Маши Шилински (Германия) и «Сират» Оливера Лакса (Испания, Франция)

Лучшая режиссура — Клебер Мендонса Филью «Тайный агент» (Бразилия)

Лучшая мужская роль — Вагнер Мора, «Тайный агент» (Бразилия)

Лучшая женская роль — Надя Меллити, «Младшая Дерньер» (Франция, Германия)

Лучший сценарий — Жан-Пьер и Люк Дарденн, «Молодые матери» (Франция)

«Золотая камера» — «Президентский торт» режиссера Хасана Хади (Ирак)

Приз ФИПРЕССИ — «Секретный агент» Клебера Мендонса Филью (Бразилия)

В жюри «Основного конкурса» в этом этом году вошли Халле Берри, Джереми Стронг, актриса Жюльетт Бинош, корейский режиссер Хон Сан Су, конголезский кинопродюсер Диудо Хамади, индийский постановщик Паял Кападия, мексиканский кинематографист Карлос Рейгадас, итальянская актриса Альба Рорвахер и марроканская сценаристка Лейла Слимани.

В параллельной программе «Особый взгляд» победу одержала чилийская драма «Таинственный взгляд фламинго» Диего Сеспедеса. Жюри также отметило «Поэта» колумбийца Симона Меса Сото, а лучшими режиссерами назвали Тарзана и Араба Нассер за «Однажды в Газе».

Кроме того, почетные «пальмовые ветви» вручили Роберту Де Ниро и Дензелу Вашингтону.

Кинокомпания A-One анонсировала прокат «Сентиментальной ценности» и «Тайного агента» в России. Когда именно картина появится в наших кинотеатрах, пока не сообщается.

За несколько часов до вручения наград в Каннах пропал свет. Отключение затронуло показы конкурсантов, с перебоями работал интернет. Фестиваль перевели на питание с генераторов.

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