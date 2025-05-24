«Краснодар» впервые выиграл чемпионат России по футболу

«Краснодар» впервые в своей истории выиграл чемпионат Российской Премьер-Лиги. В последнем матче кубанская команда обыграла московское «Динамо» со счетом 3:0.
Подопечные Мурада Мусаева прервали доминирование «Зенита» в Премьер-Лиге. Питерский клуб ранее занимал первое место шесть сезонов подряд. В этот раз он завершил соревнование вторым, отстав всего на одно очко. В этом году сине-бело-голубые отметили столетний юбилей.
Трофей стал первым для клуба Сергея Галицкого. С момента основания в 2008 году он вышел из Второй лиги в высший дивизион страны.
В 2018 году команда добилась бронзовых медалей чемпионата России,а в 2024 году заняла вторую строчку первенства. Кроме этого, она дважды выходила в финал Кубка России в 2014 и 2023 годах. Ранее «быки» также добивались выхода в Лигу Европы и квалификационных матчей в Лиге Чемпионов.
«Краснодар» стал лишь третьим клубом-победителем чемпионата России не из Москвы или Петербурга. Ранее это удавалось «Рубину» из Казани в 2008 и 2009 годах, а также «Спартаку-Алании» из Владикавказа в 1995 году.