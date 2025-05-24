«Краснодар» впервые выиграл чемпионат России по футболу

Сегодня / 11:06
В новой биографии Фредди Меркьюри утверждается, что у него была тайная дочь
Сегодня / 15:04
Райан Рейндольдс предлагал Disney убить Дэдпула в «Дэдпуле против Росомахи»
Сегодня / 14:07
Бритни Спирс забрали в полицию из‑за курения в самолете
Сегодня / 13:41
В Иерусалиме нашли золотое кольцо возрастом 2300 лет
Сегодня / 13:13
Arca, Fever Ray и еще более 70 артистов бойкотируют Sonar из‑за связей фестиваля с Израилем
Сегодня / 12:18
На Каннском кинофестивале пропал свет
Сегодня / 11:15
Звезда «Претендентов» Джош О’Коннор сыграет в новом фильме Джоэла Коэна «Пиковый валет»
Сегодня / 10:37
Сет Роген мечтает пригласить Дэниела Дэй-Льюиса в сериал «Киностудия»
Сегодня / 09:50
Умер писатель и один из основателей славянского фэнтези Юрий Никитин
Сегодня / 09:30
Apple планирует выпустить «умные» очки с ИИ в 2026 году
Сегодня / 08:48
Продюсеры объявили кастинг для «одного счастливчика», который сыграет в приквеле «Голодных игр»
Сегодня / 08:09
Сидни Суини сказала, что третий сезон «Эйфории» будет самым безумным из всех
Сегодня / 07:48
Райан Рейнолдс предлагал Disney снять фильм во вселенной «Звездных войн» со «взрослым» рейтингом
Сегодня / 07:00
Джордж Р.Р.Мартин займется продюсированием мультфильма по книге Ховарда Уолдропа
Сегодня / 06:22
Ханна Уоддингэм — о съемках четвертого сезона «Теда Лассо»: «Наши сценаристы — настоящие джедаи»
Сегодня / 23:21
Генри Голдинг не может забыть звезду «Белого лотоса» Беатриче Гранно в трейлере фильма «Сны о ней»
Сегодня / 22:52
Билли Джоэл отменил все выступления после того, как у него диагностировали заболевание мозга
Сегодня / 22:06
Сериал «Колесо времени» закрыли после релиза третьего сезона
Сегодня / 21:28
Умер бразильский фотограф Себастьян Сальгаду
Вчера / 20:25
В Швейцарии коров эвакуируют с гор при помощи вертолетов из‑за угрозы оползня
Вчера / 19:35
Исследование: пингвины защищают планету от последствий глобального потепления
Вчера / 18:10
Исторический музей привезет в Москву из Китая легендарных терракотовых воинов
Вчера / 16:28
Индейцы Амазонки подали в суд на The New York Times из‑за статьи об интересе молодежи к порно
Вчера / 16:23
Павел Дуров купил своей девушке роль в фильме Спайка Ли
Вчера / 15:39
Нил Дракманн подтвердил, что «Цикады» могли создать лекарство в The Last of Us
Вчера / 15:36
Филипп Киркоров приостановил выступления из‑за осложнений после ожога на концерте
Вчера / 15:13
Норвежец проснулся и обнаружил у себя в саду огромный контейнеровоз
Вчера / 15:07
Мик Джаггер спродюсирует байопик о госпел-певице Розетте Тарп по сценарию Онжаню Эллис-Тейлор

«Краснодар» впервые выиграл чемпионат России по футболу

Сегодня в 15:25
Фото: из соцсетей ФК "Краснодар"

«Краснодар» впервые в своей истории выиграл чемпионат Российской Премьер-Лиги. В последнем матче кубанская команда обыграла московское «Динамо» со счетом 3:0.

Подопечные Мурада Мусаева прервали доминирование «Зенита» в Премьер-Лиге. Питерский клуб ранее занимал первое место шесть сезонов подряд. В этот раз он завершил соревнование вторым, отстав всего на одно очко. В этом году сине-бело-голубые отметили столетний юбилей.

Трофей стал первым для клуба Сергея Галицкого. С момента основания в 2008 году он вышел из Второй лиги в высший дивизион страны.

В 2018 году команда добилась бронзовых медалей чемпионата России,а в 2024 году заняла вторую строчку первенства. Кроме этого, она дважды выходила в финал Кубка России в 2014 и 2023 годах. Ранее «быки» также добивались выхода в Лигу Европы и квалификационных матчей в Лиге Чемпионов.

«Краснодар» стал лишь третьим клубом-победителем чемпионата России не из Москвы или Петербурга. Ранее это удавалось «Рубину» из Казани в 2008 и 2009 годах, а также «Спартаку-Алании» из Владикавказа в 1995 году.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами