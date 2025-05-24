«Краснодар» впервые выиграл чемпионат России по футболу

Подопечные Мурада Мусаева прервали доминирование «Зенита» в Премьер-Лиге. Питерский клуб ранее занимал первое место шесть сезонов подряд. В этот раз он завершил соревнование вторым, отстав всего на одно очко. В этом году сине-бело-голубые отметили столетний юбилей.