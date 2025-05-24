Райан Рейндольдс предлагал Disney убить Дэдпула в «Дэдпуле против Росомахи»

Райан Рейндольдс предлагал Disney убить своего персонажа в «Дэдпуле против Росомахи». Об этом актер рассказал в подкасту The Box Office.
«Идея убить Дэдпула в последней части звучала очень часто. Мы с [монтажерами] Шейном Ридом, Дином Циммерманом и [режиссером] Шоном Леви 45 дней подряд переделывали третий акт. [Композитор] Роб Симонсен помог смешать саундтрек и музыку, чтобы добиться нужного эффекта», — поделился Рейнольдс.
Звезда франшизы добавила, что обсуждала с киностудией Marvel распылить болтливого наемника на атомы, раз способность к регенерации не дает ему просто умереть. Однако, отметил Рейнольдс, студия настояла на сохранении персонажа.
«Студия хочет оставить Дэдпула, ведь он просто чит-код. Он может говорить то, о чем все молчат, и это выручает», — пояснил актер. Он подчеркнул, что рад получившемуся финалу, ведь очень Дэдпул ему очень дорог.
У Marvel уже есть идеи для продолжения истории Дэдпула. Вместе с Рейнольдсом киностудия работает над фильмом, котором герой встретится с участниками Людей Икс. Состав будущей команды пока неизвестен, а проект далек от запуска в производство.
Ранее Рейнольдс признавался, что не видит Дэдпула участником Мстителей или Людей Икс. По его мнению, желание быть частью команды составляет важную часть персоны Дэдпула и вступление в группу супергероев должно стать финальной точкой его приключений.