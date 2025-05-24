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Бритни Спирс забрали в полицию из‑за курения в самолете

Сегодня в 14:07
Фото: из соцсетей Бритни Спирс

Бритни Спирс попала в полицейский участок из‑за курения на борту самолета. Об этом пишет TMZ.

Инцидент случился во время полёта из Кабо-Сан-Лукаса, Мексика, в международный аэропорт Лос-Анджелеса. По информации издания, на борту частного лайнера артистка пила алкоголь и зажгла сигарету, чем возмутила стюардов. Хотя она отреагировала на их требование потушить огонь, ее поведение назвали «проблематичным».

По прибытии в аэропорт Лос-Анджелеса Бритни встретили представители правоохранительных органов, которые предупредили её о недопустимости подобного поведения. После этого ей разрешили покинуть территорию аэропорта без дальнейших последствий.

Спирс отнеслась к произошедшему с юмором и в своем инстаграме* принесла извинения сотрудникам авиакомпании.

«Вчера это было невероятно смешно! На некоторых самолетах курить нельзя, но здесь всё казалось иным: например, держатели для напитков были снаружи кресел», — пояснила она.

Артистка призналась, что впервые попробовала водку: «Клянусь, я почувствовала себя такой умной! Сказала: „Черт, мне так хочется сигарету!“».

Приземлившись, Спирс решила, что полицейские встретили ее «для поддержки»: «Я такая: „Вау, я что, знаменита?“. Оказалось, стюардесса вызвала их из‑за сигареты. Это было слишком, но она невзлюбила меня с самого начала».

Певица также раскритиковала поведение сотрудницы: «20 минут в самолете никого не было, а она не давала мне встать. Странно застегивала ремень, лезла в мое пространство».

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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