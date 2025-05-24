Бритни Спирс забрали в полицию из‑за курения в самолете

Инцидент случился во время полёта из Кабо-Сан-Лукаса, Мексика, в международный аэропорт Лос-Анджелеса. По информации издания, на борту частного лайнера артистка пила алкоголь и зажгла сигарету, чем возмутила стюардов. Хотя она отреагировала на их требование потушить огонь, ее поведение назвали «проблематичным».