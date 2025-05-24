Arca, Fever Ray и еще более 70 артистов бойкотируют Sonar из‑за связей фестиваля с Израилем

Поводом стали связи организаторов фестивалей из компании Superstruct Entertainment с инвестиционным фондом KKR. По мнению авторов письма, KKR причастен к геноциду палестинцев в Газе. Superstruct управляет более чем 80 музыкальными фестивалями по всей Европе и в Австралии, и это может привести к дальнейшим бойкотам.