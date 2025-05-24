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Arca, Fever Ray и еще более 70 артистов бойкотируют Sonar из‑за связей фестиваля с Израилем

Сегодня в 13:13
Фото: из соцсетей Sonar

Более 70 артистов подписали открытое письмо с призывом бойкотировать крупный фестиваль электронной музыки Sonar в Барселоне. Об этом пишет The Guardian.

Поводом стали связи организаторов фестивалей из компании Superstruct Entertainment с инвестиционным фондом KKR. По мнению авторов письма, KKR причастен к геноциду палестинцев в Газе. Superstruct управляет более чем 80 музыкальными фестивалями по всей Европе и в Австралии, и это может привести к дальнейшим бойкотам.

«Многие артисты уже отказались участвовать в фестивале из‑за этих обстоятельств. Авторы поддерживают их решения и призывают другие музыканты последовать их примеру», — говорится в тексте.

Музыканты призвали организаторов мероприятия отказаться от инвестиций KKR, принять этические программы и политики партнерства и вести диалог с артистами по всем этим вопросам.

Под письмом оставили свои подписи шведская электронная группа The Knife, венесуэльская исполнительница Arca, британская рэп-артистка Shygirl, диджей Kode9 (он владеет независимым лейблом Hyperdub), французский продюсер Brodinski, немецкий техно-музыкант Objekt, британский диджей Call Super и Лорейн Джеймс и еще около 60 музыкантов.

Некоторые из подписантов пояснили британской газете, что KKR связана с израильскими строительными компаниями, а принадлежащая ей через немецкую медиакомпанию Axel Springer платформа публикует рекламу жилых комплексов на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан.

В свою очередь организаторы Sónar заявили, что не имеют влияния на финансовую деятельность KKR и выделили приверженность разнообразию и правам человека в качестве основных ценностей фестиваля.

Владеющая мероприятием Superstruct отреагировала сообщением, где выразила сожаление из‑за масштаба разрушений в Газе и подчеркнула, что принимает решение независимо от KKR. В инвестфонде отказались от комментариев.

Испанский министр культуры Эрнест Уртасун назвал KKR «нежелательной в Испании» организацией и обратил внимание, что «политика Евросоюза долгое время противостоит компаниям, заинтересованных в незаконных поселениях на палестинских территориях».

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