В Иерусалиме нашли золотое кольцо возрастом 2300 лет

Одна из участниц раскопок, Ривка Ленглер, рассказала, что находка была сделана случайно: «Мы просеивали землю через сито прямо у зоны раскопок, и вдруг Бен, который работает со мной, вытаскивает из земли золотое кольцо. Сначала он подумал, что это современное украшение, потерянное кем‑то из рабочих, но когда я осмотрела кольцо, то сразу поняла, что оно древнее».