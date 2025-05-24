В Иерусалиме нашли золотое кольцо возрастом 2300 лет

Сегодня / 11:06
В новой биографии Фредди Меркьюри утверждается, что у него была тайная дочь
Сегодня / 14:07
Бритни Спирс забрали в полицию из‑за курения в самолете
Сегодня / 13:13
Arca, Fever Ray и еще более 70 артистов бойкотируют Sonar из‑за связей фестиваля с Израилем
Сегодня / 12:18
На Каннском кинофестивале пропал свет
Сегодня / 11:15
Звезда «Претендентов» Джош О’Коннор сыграет в новом фильме Джоэла Коэна «Пиковый валет»
Сегодня / 10:37
Сет Роген мечтает пригласить Дэниела Дэй-Льюиса в сериал «Киностудия»
Сегодня / 09:50
Умер писатель и один из основателей славянского фэнтези Юрий Никитин
Сегодня / 09:30
Apple планирует выпустить «умные» очки с ИИ в 2026 году
Сегодня / 08:48
Продюсеры объявили кастинг для «одного счастливчика», который сыграет в приквеле «Голодных игр»
Сегодня / 08:09
Сидни Суини сказала, что третий сезон «Эйфории» будет самым безумным из всех
Сегодня / 07:48
Райан Рейнолдс предлагал Disney снять фильм во вселенной «Звездных войн» со «взрослым» рейтингом
Сегодня / 07:00
Джордж Р.Р.Мартин займется продюсированием мультфильма по книге Ховарда Уолдропа
Сегодня / 06:22
Ханна Уоддингэм — о съемках четвертого сезона «Теда Лассо»: «Наши сценаристы — настоящие джедаи»
Сегодня / 23:21
Генри Голдинг не может забыть звезду «Белого лотоса» Беатриче Гранно в трейлере фильма «Сны о ней»
Сегодня / 22:52
Билли Джоэл отменил все выступления после того, как у него диагностировали заболевание мозга
Сегодня / 22:06
Сериал «Колесо времени» закрыли после релиза третьего сезона
Сегодня / 21:28
Умер бразильский фотограф Себастьян Сальгаду
Вчера / 20:25
В Швейцарии коров эвакуируют с гор при помощи вертолетов из‑за угрозы оползня
Вчера / 19:35
Исследование: пингвины защищают планету от последствий глобального потепления
Вчера / 18:10
Исторический музей привезет в Москву из Китая легендарных терракотовых воинов
Вчера / 16:28
Индейцы Амазонки подали в суд на The New York Times из‑за статьи об интересе молодежи к порно
Вчера / 16:23
Павел Дуров купил своей девушке роль в фильме Спайка Ли
Вчера / 15:39
Нил Дракманн подтвердил, что «Цикады» могли создать лекарство в The Last of Us
Вчера / 15:36
Филипп Киркоров приостановил выступления из‑за осложнений после ожога на концерте
Вчера / 15:13
Норвежец проснулся и обнаружил у себя в саду огромный контейнеровоз
Вчера / 15:07
Мик Джаггер спродюсирует байопик о госпел-певице Розетте Тарп по сценарию Онжаню Эллис-Тейлор
Вчера / 14:27
Okko запустил съемки ромком-мюзикла «В лето сбежим»
Вчера / 14:02
Парижское метро отказалось размещать афиши выставки Хокни из‑за сигареты на фото

В Иерусалиме нашли золотое кольцо возрастом 2300 лет

Сегодня в 13:41
Фото: Eliyahu Yanai

В Иерусалиме археологи обнаружили золотое кольцо с красным драгоценным камнем, предположительно гранатом, возрастом около 2300 лет.

Кольцо было найдено в Городе Давида в Иерусалиме, на территории национального парка. Археологический слой, в котором нашли украшение, датируется концом III — началом II века до н. э., также известного как период Второго храма.

Это уже второе подобное золотое украшение эллинистической эпохи, обнаруженное в этом районе за последний год. Находка была сделана в основании большого дома, что может говорить о высоком социальном статусе его владельцев.

Кольцо небольшого размера, поэтому, вероятно, его мог носить подросток. По словам археолога Марион Циндель, расположение украшений под полом здания позволяет предположить, что они были спрятаны намеренно — возможно, как часть древнего обряда.

«Обручённые девушки часто закапывали украшения и детские предметы в основании дома как символ перехода к взрослой жизни», — объяснила она.

Одна из участниц раскопок, Ривка Ленглер, рассказала, что находка была сделана случайно: «Мы просеивали землю через сито прямо у зоны раскопок, и вдруг Бен, который работает со мной, вытаскивает из земли золотое кольцо. Сначала он подумал, что это современное украшение, потерянное кем‑то из рабочих, но когда я осмотрела кольцо, то сразу поняла, что оно древнее».

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами