В Иерусалиме нашли золотое кольцо возрастом 2300 лет

В Иерусалиме археологи обнаружили золотое кольцо с красным драгоценным камнем, предположительно гранатом, возрастом около 2300 лет.
Кольцо было найдено в Городе Давида в Иерусалиме, на территории национального парка. Археологический слой, в котором нашли украшение, датируется концом III — началом II века до н. э., также известного как период Второго храма.
Это уже второе подобное золотое украшение эллинистической эпохи, обнаруженное в этом районе за последний год. Находка была сделана в основании большого дома, что может говорить о высоком социальном статусе его владельцев.
Кольцо небольшого размера, поэтому, вероятно, его мог носить подросток. По словам археолога Марион Циндель, расположение украшений под полом здания позволяет предположить, что они были спрятаны намеренно — возможно, как часть древнего обряда.
«Обручённые девушки часто закапывали украшения и детские предметы в основании дома как символ перехода к взрослой жизни», — объяснила она.
Одна из участниц раскопок, Ривка Ленглер, рассказала, что находка была сделана случайно: «Мы просеивали землю через сито прямо у зоны раскопок, и вдруг Бен, который работает со мной, вытаскивает из земли золотое кольцо. Сначала он подумал, что это современное украшение, потерянное кем‑то из рабочих, но когда я осмотрела кольцо, то сразу поняла, что оно древнее».