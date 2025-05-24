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Звезда «Претендентов» Джош О’Коннор сыграет в новом фильме Джоэла Коэна «Пиковый валет»

Сегодня в 11:15
Кадр: Vertigo

Звезда «Претендентов» и сериалу «Корона» Джош О’Коннор присоединился к актерскому составу фильма Джоэла Коэна «Пиковый валет». Об этом пишет Deadline.

Деталей о картине пока мало. Известно лишь, что актера ждет главная роль, а съемки пройдут летом в Шотландии.

В этом году О’Коннор появится в двух картинах: детективе Райана Джонсона «Достать ножи: Проснись, мертвец» с Дэниелом Крейгом и драма Макса Уокера-Сильвермана «Перестройка».

Кроме того, на кинофестивале в Каннах были представлены еще два фильма с участием британца: военный триллер «Вдохновитель» с Аланой Хаим и «История звука» с Полом Мескалом. Актер также сыграл в пока безымянном научно-фантастическом фильме Стивена Спилберга вместе с Эмили Блант и Колманом Доминго.

Для Джоэла Коэна «Пиковый валет» станет второй сольной лентой после «Трагедии Макбета» 2021 года. Кроме них он поставил больше 20 картин вместе с братом Итаном, среди них есть культовыйе «Фарго», «Большой Лебовски» и «Старикам тут не место».

На проходящем в эти дни Каннском фестивале Итан Коэн представил детективную комедию «Honey, Don’t!» с Маргарет Куолли, Обри Плазой и Крисом Эвансом.

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