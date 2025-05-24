Звезда «Претендентов» Джош О’Коннор сыграет в новом фильме Джоэла Коэна «Пиковый валет»

Кроме того, на кинофестивале в Каннах были представлены еще два фильма с участием британца: военный триллер «Вдохновитель» с Аланой Хаим и «История звука» с Полом Мескалом. Актер также сыграл в пока безымянном научно-фантастическом фильме Стивена Спилберга вместе с Эмили Блант и Колманом Доминго.