В новой биографии Фредди Меркьюри утверждается, что у него была тайная дочь

У фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри была тайная дочь. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на новую биографию музыканта «С любовью, Фредди», написанную рок-журналисткой Лесли-Энн Джонс.
В книге говорится, что девочка родилась в 1976 году в результате случайного романа Меркьюри с женой одного из его близких друзей. В публикации, о которой сообщил таблоид, приводится отрывок из письма дочери Меркьюри, пожелавшей сохранить анонимность:
«Фредди Меркьюри был и остается моим отцом. У нас были очень близкие и любящие отношения с самого моего рождения и на протяжении последних 15 лет его жизни. Он обожал меня и был мне предан.
Обстоятельства моего рождения могут показаться большинству людей необычными и даже возмутительными. Это не должно удивлять. Это никогда не умаляло его стремления любить меня и заботиться обо мне. Он лелеял меня как самое дорогое сокровище».
Женщина, которой сейчас 48 лет, работает в медицинской сфере в Европе и известна только под инициалом Б. Она рассказала, что Фредди подарил ей 17 томов своих личных дневников, в которых подробно описывал свою жизнь, воспоминания и чувства — от детства на Занзибаре и учебы в Индии до событий незадолго до смерти. Последняя запись датирована 31 июля 1991 года.
В другом письме, также включенном в книгу, Б объяснила, почему спустя 30 лет она решила раскрыть личные записи Меркьюри: «После более чем тридцати лет лжи, домыслов и искажений пришло время дать слово самому Фредди. Те, кто знал обо мне, хранили его величайшую тайну из верности.
То, что я решаю раскрыть свою историю в зрелом возрасте, — это мое личное решение. Меня никто не принуждал. Он доверил мне свои личные дневники, мне — своему единственному ребенку и законному наследнику. Это письменный след его мыслей, воспоминаний и чувств обо всем, что он пережил».
По словам автора биографии, Б впервые вышла с предложением рассказать свою историю три года назад. Лесли-Энн Джонс сначала сомневалась в ее словах, но теперь уверена: все, что говорит женщина, — правда. «Я абсолютно уверена, что она не фантазерка. Никто не смог бы подделать все это. Зачем ей было бы работать со мной три с половиной года, не требуя ничего взамен?» — сказала она.