В новой биографии Фредди Меркьюри утверждается, что у него была тайная дочь

Вчера / 11:45
Константин Меладзе объявил о закрытии группы «ВИА Гра» и выпустил последнюю песню
Сегодня / 10:37
Сет Роген мечтает пригласить Дэниела Дэй-Льюиса в сериал «Киностудия»
Сегодня / 09:50
Умер писатель и один из основателей славянского фэнтези Юрий Никитин
Сегодня / 09:30
Apple планирует выпустить «умные» очки с ИИ в 2026 году
Сегодня / 08:48
Продюсеры объявили кастинг для «одного счастливчика», который сыграет в приквеле «Голодных игр»
Сегодня / 08:09
Сидни Суини сказала, что третий сезон «Эйфории» будет самым безумным из всех
Сегодня / 07:48
Райан Рейнолдс предлагал Disney снять фильм во вселенной «Звездных войн» со «взрослым» рейтингом
Сегодня / 07:00
Джордж Р.Р.Мартин займется продюсированием мультфильма по книге Ховарда Уолдропа
Сегодня / 06:22
Ханна Уоддингэм — о съемках четвертого сезона «Теда Лассо»: «Наши сценаристы — настоящие джедаи»
Сегодня / 23:21
Генри Голдинг не может забыть звезду «Белого лотоса» Беатриче Гранно в трейлере фильма «Сны о ней»
Сегодня / 22:52
Билли Джоэл отменил все выступления после того, как у него диагностировали заболевание мозга
Сегодня / 22:06
Сериал «Колесо времени» закрыли после релиза третьего сезона
Сегодня / 21:28
Умер бразильский фотограф Себастьян Сальгаду
Вчера / 20:25
В Швейцарии коров эвакуируют с гор при помощи вертолетов из‑за угрозы оползня
Вчера / 19:35
Исследование: пингвины защищают планету от последствий глобального потепления
Вчера / 18:10
Исторический музей привезет в Москву из Китая легендарных терракотовых воинов
Вчера / 16:28
Индейцы Амазонки подали в суд на The New York Times из‑за статьи об интересе молодежи к порно
Вчера / 16:23
Павел Дуров купил своей девушке роль в фильме Спайка Ли
Вчера / 15:39
Нил Дракманн подтвердил, что «Цикады» могли создать лекарство в The Last of Us
Вчера / 15:36
Филипп Киркоров приостановил выступления из‑за осложнений после ожога на концерте
Вчера / 15:13
Норвежец проснулся и обнаружил у себя в саду огромный контейнеровоз
Вчера / 15:07
Мик Джаггер спродюсирует байопик о госпел-певице Розетте Тарп по сценарию Онжаню Эллис-Тейлор
Вчера / 14:27
Okko запустил съемки ромком-мюзикла «В лето сбежим»
Вчера / 14:02
Парижское метро отказалось размещать афиши выставки Хокни из‑за сигареты на фото
Вчера / 13:45
Администрация Трампа лишила Гарвард права принимать иностранных студентов
Вчера / 13:17
«Афиша» поддержит молодых режиссеров, которые ставят спектакли вне стен театра
Вчера / 12:59
Во Вьетнаме заблокируют Telegram
Вчера / 11:41
Импровизатор Дмитрий Позов попал в клинику с депрессией: «Мне осточертело притворяться»

В новой биографии Фредди Меркьюри утверждается, что у него была тайная дочь

Сегодня в 11:06
Фото: Steve Jennings/Getty Images

У фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри была тайная дочь. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на новую биографию музыканта «С любовью, Фредди», написанную рок-журналисткой Лесли-Энн Джонс.

В книге говорится, что девочка родилась в 1976 году в результате случайного романа Меркьюри с женой одного из его близких друзей. В публикации, о которой сообщил таблоид, приводится отрывок из письма дочери Меркьюри, пожелавшей сохранить анонимность:

«Фредди Меркьюри был и остается моим отцом. У нас были очень близкие и любящие отношения с самого моего рождения и на протяжении последних 15 лет его жизни. Он обожал меня и был мне предан.

Обстоятельства моего рождения могут показаться большинству людей необычными и даже возмутительными. Это не должно удивлять. Это никогда не умаляло его стремления любить меня и заботиться обо мне. Он лелеял меня как самое дорогое сокровище».

Женщина, которой сейчас 48 лет, работает в медицинской сфере в Европе и известна только под инициалом Б. Она рассказала, что Фредди подарил ей 17 томов своих личных дневников, в которых подробно описывал свою жизнь, воспоминания и чувства — от детства на Занзибаре и учебы в Индии до событий незадолго до смерти. Последняя запись датирована 31 июля 1991 года.

В другом письме, также включенном в книгу, Б объяснила, почему спустя 30 лет она решила раскрыть личные записи Меркьюри: «После более чем тридцати лет лжи, домыслов и искажений пришло время дать слово самому Фредди. Те, кто знал обо мне, хранили его величайшую тайну из верности.

То, что я решаю раскрыть свою историю в зрелом возрасте, — это мое личное решение. Меня никто не принуждал. Он доверил мне свои личные дневники, мне — своему единственному ребенку и законному наследнику. Это письменный след его мыслей, воспоминаний и чувств обо всем, что он пережил».

По словам автора биографии, Б впервые вышла с предложением рассказать свою историю три года назад. Лесли-Энн Джонс сначала сомневалась в ее словах, но теперь уверена: все, что говорит женщина, — правда. «Я абсолютно уверена, что она не фантазерка. Никто не смог бы подделать все это. Зачем ей было бы работать со мной три с половиной года, не требуя ничего взамен?» — сказала она.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами