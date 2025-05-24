В новой биографии Фредди Меркьюри утверждается, что у него была тайная дочь

Женщина, которой сейчас 48 лет, работает в медицинской сфере в Европе и известна только под инициалом Б. Она рассказала, что Фредди подарил ей 17 томов своих личных дневников, в которых подробно описывал свою жизнь, воспоминания и чувства — от детства на Занзибаре и учебы в Индии до событий незадолго до смерти. Последняя запись датирована 31 июля 1991 года.