На Каннском кинофестивале пропал свет

«Сейчас на территорию Канн и близлежащие районы оказывает влияние масштабное отключение электроэнергии. На данный момент причина сбоя пока не установлена, специалисты работают над восстановлением подачи энергии», — сказал представитель фестиваля. Он также добавил, что фестиваль полностью перешел на автономное электропитание, а значит, все запланированные мероприятия и показы пройдут в обычном режиме.