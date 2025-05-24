На Каннском кинофестивале пропал свет

В Каннах отключили свет за несколько часов до вручения наград Каннского кинофестиваля. Об этом пишут Variety и Screen Daily.
Электроэнергия пропала в нескольких районах города в 10 утра по местному времени, инцидент задел и кинозалы, в которых проходили показы конкурсантов. Кроме того, с перебоями работает интернет.
«Сейчас на территорию Канн и близлежащие районы оказывает влияние масштабное отключение электроэнергии. На данный момент причина сбоя пока не установлена, специалисты работают над восстановлением подачи энергии», — сказал представитель фестиваля. Он также добавил, что фестиваль полностью перешел на автономное электропитание, а значит, все запланированные мероприятия и показы пройдут в обычном режиме.
Церемония вручения наград фестиваля намечена на субботу вечером и должна начаться в 18.40 по центральноевропейскому времени. Председатель жюри Жюльет Бинош вместе с членами — Халле Берри, Джереми Стронгом, Паял Кападией, Хон Сан Су, Альбой Рорвахер, Леилой Слиман, Дьедо Амади и Карлосом Рейгадасом — объявят победителей и вручат главные призы фестиваля, в том числе «Золотую пальмовую ветвь», а также призы за лучшую мужскую и женскую роли.
Это уже не первый организационный казус этого года: неделей ранее на набережной Круазетт упала пальма, пострадал продюсер из Японии, а за месяц до этого масштабное отключение электричества затронуло Пиренейский полуостров, вызвав серьезные проблемы в Испании и Португалии, включая сбои в транспорте и работе больниц.