Умер писатель и один из основателей славянского фэнтези Юрий Никитин

По словам супруги, литератор скончался в больнице утром 23 мая. «Слишком много сил отняла операция, и их не хватило на восстановление. Он был, есть и останется нашим путеводным светочем и маяком, с его верой в трансгуманизм и силу человеческого разума», — написала она.