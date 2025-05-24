Умер писатель и один из основателей славянского фэнтези Юрий Никитин

На 86-м году жизни скончался писатель-фантаст Юрий Никитин. Об этом в его блоге сообщила жена Лилия, позже информацию подтвердили в издательстве «Эксмо».
По словам супруги, литератор скончался в больнице утром 23 мая. «Слишком много сил отняла операция, и их не хватило на восстановление. Он был, есть и останется нашим путеводным светочем и маяком, с его верой в трансгуманизм и силу человеческого разума», — написала она.
Лилия Никитина отметила, что перед смертью муж завещал подвергнуть тело криоконсервации «с целью вернуться к жизни в будущем, когда медицинские технологии достигнут необходимого уровня развития».
Юрий Никитин известен как автор фэнтези-произведений цикла «Трое из леса» и «Странные романы», включающими книги «Трансчеловек», «Я живу в этом теле», «2024-й» и другие. Отдельное признание получил его роман «Фарамунд». Часть работ писатель создал под псевдонимом Гай Юлий Орловский. Всего он написал более 60 произведений, которые затрагивали темы славянского неоязычества, антиамериканизма, сингулярности и трансгуманизма.
«Трое из леса» является первым произведением героического направления русского фэнтези. Мифология мира книг легла в основу популярной браузерной игры «Троецарствие».