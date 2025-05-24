Сет Роген мечтает пригласить Дэниела Дэй-Льюиса в сериал «Киностудия»

Актер и создатель «Киностудии» Сет Роген рассказал, что мечтает увидеть во втором сезоне Дэниела Дэй-Льюиса — трехкратного лауреата премии «Оскар» за фильмы «Моя левая нога», «Нефть» и «Линкольн».
«Он — величайший актер современности. У него настолько уникальный подход к работе, что это было бы интересно исследовать в рамках нашего шоу», — отметил Роген.
Он добавил, что пока не связывался с актером напрямую, но планирует это сделать. «Дэниел, пожалуйста, согласись хотя бы на Zoom-встречу. Мы предложим тебе отличную идею!» — сказал Роген.
Соавтор шоу Эван Голдберг, в свою очередь, считает, что в сериале отлично смотрелся бы режиссер Джеймс Кэмерон: «Он гений, но у него есть репутация вспыльчивого человека. Это можно обыграть».
Актриса Чейз Суи Уондерс, исполняющая роль продюсерки Куинн, предложила пригласить Кристен Стюарт: «Это будет связано с политикой идентичности. Если Кристен поднимет какую‑то деликатную тему, Куинн попытается с ней солидаризироваться… и, скорее всего, влипнет».
Также, по мнению Уондерс, в сериале мог бы появиться Аль Пачино — например, в абсурдной истории о возрождении «Лица со шрамом». Айк Баринхольц, играющий агента Сэла, назвал своей мечтой участие Леонардо Ди Каприо: «Он никогда не снимался в сериалах. Это был бы прорыв».