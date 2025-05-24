Apple планирует выпустить «умные» очки с ИИ в 2026 году

Apple планирует выпустить «умные» очки с элементами искусственного интеллекта к концу 2026 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Ожидается, что новинка станет ответом на очки Meta Ray-Ban и будет включать камеры, микрофоны, динамики и интеграцию с Siri. Устройство сможет принимать звонки, воспроизводить музыку, выполнять голосовые команды, переводить в реальном времени и давать навигацию.
По данным издания, проект, известный под внутренним кодом N401, сейчас активно разрабатывается, а массовое производство прототипов стартует в конце 2025 года.
Параллельно Apple, как утверждает Bloomberg, свернула работу над «умными» часами с камерой, которые планировала выпустить к 2027 году. Тем не менее компания продолжает разрабатывать AirPods с возможностями визуального анализа окружающей среды.