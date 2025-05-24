Продюсеры объявили кастинг для «одного счастливчика», который сыграет в приквеле «Голодных игр»

В центре сюжета — молодой Хеймитч Абернати, наставник Китнисс Эвердин, роль которого ранее исполнял Вуди Харрельсон. К актерскому составу уже присоединились Рэйф Файнс, который сыграет молодого президента Сноу, а также Майя Хоук, Маккенна Грейс, Келвин Харрисон-мл., Джесси Племонс, Уитни Пик и другие. Режиссером снова выступит Фрэнсис Лоренс, над сценарием работает Билли Рэй.