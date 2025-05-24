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Продюсеры объявили кастинг для «одного счастливчика», который сыграет в приквеле «Голодных игр»

Сегодня в 08:48
Фото: Lionsgate

Продюсеры «Голодных игр» объявили о запуске открытого кастинга для участия в новом фильме «Голодные игры: Рассвет Жатвы».

В кастинге может принять участие любой желающий. Для этого необходимо записать видео до одной минуты, в котором нужно разыграть сцену, исполнить песню или продемонстрировать уникальный талант.

Опыт съемок не обязателен. Победитель получит шанс сыграть в фильме вместе с профессиональными актерами.

Лента станет экранизацией нового романа Сьюзен Коллинз и расскажет о 50-х Голодных играх, которые проходили за 24 года до событий оригинальной истории.

В центре сюжета — молодой Хеймитч Абернати, наставник Китнисс Эвердин, роль которого ранее исполнял Вуди Харрельсон. К актерскому составу уже присоединились Рэйф Файнс, который сыграет молодого президента Сноу, а также Майя Хоук, Маккенна Грейс, Келвин Харрисон-мл., Джесси Племонс, Уитни Пик и другие. Режиссером снова выступит Фрэнсис Лоренс, над сценарием работает Билли Рэй.

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