Сидни Суини сказала, что третий сезон «Эйфории» будет самым безумным из всех

Актриса, сыгравшая Кэсси, рассказала, что с радостью возвращается к своей героине: «Она безумная, делает кучу ошибок, у неё куча изъянов, но всё это — из‑за любви. Я звоню Сэму после прочтения сценария и говорю: „А давай ещё безумнее“, и он всегда в деле. Этот сезон точно слетел с катушек».