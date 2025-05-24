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Сидни Суини сказала, что третий сезон «Эйфории» будет самым безумным из всех

Сегодня в 08:09
Фото: HBO

Сидни Суини раскрыла в интервью Empire первые подробности о третьем сезоне «Эйфории», пообещав, что он станет самым безумным из всех.

Актриса, сыгравшая Кэсси, рассказала, что с радостью возвращается к своей героине: «Она безумная, делает кучу ошибок, у неё куча изъянов, но всё это — из‑за любви. Я звоню Сэму после прочтения сценария и говорю: „А давай ещё безумнее“, и он всегда в деле. Этот сезон точно слетел с катушек».

Суини также затронула тему восприятия её образа зрителями. Она отметила, что у Кэсси сложная репутация и ее часто и любят, и ненавидят. «Если люди злятся на меня за поступки героини, значит, я хорошо сыграла», — отметила актриса.

Съемки третьего сезона «Эйфории» уже в самом разгаре. Точной даты премьеры пока нет, но ожидается, что продолжение выйдет в начале 2026 года.

Сериал Сэма Левинсона, рассказывающий о жизни старшеклассников в Калифорнии, получил девять премий «Эмми» и множество похвал за честное освещение тем зависимости и самоидентичности.

Второй сезон «Эйфории» вышел в феврале 2022 года, но съемки продолжения задержали из‑за забастовок и смерти актёра Ангуса Клауда (Феско), скончавшегося в 2023 году в возрасте 25 лет.

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