Райан Рейнолдс предлагал Disney снять фильм во вселенной «Звездных войн» со «взрослым» рейтингом

Вчера / 11:45
Константин Меладзе объявил о закрытии группы «ВИА Гра» и выпустил последнюю песню
Сегодня / 08:09
Сидни Суини сказала, что третий сезон «Эйфории» будет самым безумным из всех
Сегодня / 07:00
Джордж Р.Р.Мартин займется продюсированием мультфильма по книге Ховарда Уолдропа
Сегодня / 06:22
Ханна Уоддингэм — о съемках четвертого сезона «Теда Лассо»: «Наши сценаристы — настоящие джедаи»
Сегодня / 23:21
Генри Голдинг не может забыть звезду «Белого лотоса» Беатриче Гранно в трейлере фильма «Сны о ней»
Сегодня / 22:52
Билли Джоэл отменил все выступления после того, как у него диагностировали заболевание мозга
Сегодня / 22:06
Сериал «Колесо времени» закрыли после релиза третьего сезона
Сегодня / 21:28
Умер бразильский фотограф Себастьян Сальгаду
Вчера / 20:25
В Швейцарии коров эвакуируют с гор при помощи вертолетов из‑за угрозы оползня
Вчера / 19:35
Исследование: пингвины защищают планету от последствий глобального потепления
Вчера / 18:10
Исторический музей привезет в Москву из Китая легендарных терракотовых воинов
Вчера / 16:28
Индейцы Амазонки подали в суд на The New York Times из‑за статьи об интересе молодежи к порно
Вчера / 16:23
Павел Дуров купил своей девушке роль в фильме Спайка Ли
Вчера / 15:39
Нил Дракманн подтвердил, что «Цикады» могли создать лекарство в The Last of Us
Вчера / 15:36
Филипп Киркоров приостановил выступления из‑за осложнений после ожога на концерте
Вчера / 15:13
Норвежец проснулся и обнаружил у себя в саду огромный контейнеровоз
Вчера / 15:07
Мик Джаггер спродюсирует байопик о госпел-певице Розетте Тарп по сценарию Онжаню Эллис-Тейлор
Вчера / 14:27
Okko запустил съемки ромком-мюзикла «В лето сбежим»
Вчера / 14:02
Парижское метро отказалось размещать афиши выставки Хокни из‑за сигареты на фото
Вчера / 13:45
Администрация Трампа лишила Гарвард права принимать иностранных студентов
Вчера / 13:17
«Афиша» поддержит молодых режиссеров, которые ставят спектакли вне стен театра
Вчера / 12:59
Во Вьетнаме заблокируют Telegram
Вчера / 11:41
Импровизатор Дмитрий Позов попал в клинику с депрессией: «Мне осточертело притворяться»
Вчера / 11:38
Ученые раскрыли тайну рыжих котов
Вчера / 11:29
Моника Беллуччи появится в «Butterfly Jam» Кантемира Балагова
Вчера / 10:56
Диджей Afrika Bambaataa проиграл иск о сексуализированном насилии над ребенком
Вчера / 10:48
Диджей-сеты, квизы и кино: Пикник Афиши х Сбер откроет летний двор на Василеостровском рынке
Вчера / 10:38
Россиян сильнее других бесят слова «кринж» и «изи»

Райан Рейнолдс предлагал Disney снять фильм во вселенной «Звездных войн» со «взрослым» рейтингом

Сегодня в 07:48
Фото: Summit Entertainment

Райан Рейнолдс рассказал в подкасте The Box Office, что предлагал Disney идею «взрослого» фильма по вселенной «Звездных войн».

«Я сказал: «Почему бы вам не сделать проект по «Звездным войнам» с рейтингом R? Это необязательно должны быть главные персонажи вселенной. Есть масса других героев, с которыми можно работать.

Я не имею в виду рейтинг R ради грубостей. Я говорю о нем как о троянском коне для эмоций. Мне всегда было интересно, почему студии не хотят рискнуть с чем‑то подобным», — сказал актер.

Сам актер участвовать в таком фильме не планирует: «Я бы хотел выступить продюсером, сценаристом или принять участие за кулисами. Подобные франшизы хорошо работают за счет дефицита и неожиданности. С Disney+ мы потеряли элемент дефицита в «Звездных войнах», но удивлять людей все еще можно».

Во франшизе «Звездных войн» до сих пор не было ни одного фильма или сериала с рейтингом R. Самым «взрослым» проектом студии можно назвать сериал «Андор», отличавшийся серьезными темами и мрачным тоном.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами