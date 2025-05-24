Райан Рейнолдс предлагал Disney снять фильм во вселенной «Звездных войн» со «взрослым» рейтингом

Райан Рейнолдс рассказал в подкасте The Box Office, что предлагал Disney идею «взрослого» фильма по вселенной «Звездных войн».
«Я сказал: «Почему бы вам не сделать проект по «Звездным войнам» с рейтингом R? Это необязательно должны быть главные персонажи вселенной. Есть масса других героев, с которыми можно работать.
Я не имею в виду рейтинг R ради грубостей. Я говорю о нем как о троянском коне для эмоций. Мне всегда было интересно, почему студии не хотят рискнуть с чем‑то подобным», — сказал актер.
Сам актер участвовать в таком фильме не планирует: «Я бы хотел выступить продюсером, сценаристом или принять участие за кулисами. Подобные франшизы хорошо работают за счет дефицита и неожиданности. С Disney+ мы потеряли элемент дефицита в «Звездных войнах», но удивлять людей все еще можно».
Во франшизе «Звездных войн» до сих пор не было ни одного фильма или сериала с рейтингом R. Самым «взрослым» проектом студии можно назвать сериал «Андор», отличавшийся серьезными темами и мрачным тоном.