Джордж Р.Р.Мартин займется продюсированием мультфильма по книге Ховарда Уолдропа

Он также продюсирует готовящуюся экранизацию Elden Ring, для которой ранее разрабатывал часть лора. Новые проекты писателя вызвали волнение у фанатов, ждущих выхода книги «Ветра зимы». Вот что писали подписчики: «Еще один повод, чтобы не писать книгу», «Попросите ChatGPT закончить», «Прошло уже 14 лет — даже если он ее допишет, я, пожалуй, уже не куплю».