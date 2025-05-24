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Джордж Р.Р.Мартин займется продюсированием мультфильма по книге Ховарда Уолдропа

Сегодня в 07:00
Фото: Paras Griffin/Getty Images

Создатель вселенной «Песнь льда и пламени» Джордж Р.Р.Мартин присоединился к команде мультфильма «A Dozen Tough Jobs» («Дюжина трудных заданий») в качестве продюсера.

Проект станет адаптацией книги покойного друга Мартина, писателя Ховарда Уолдропа. Это переосмысление мифа о 12 подвигах Геракла, действие которого перенесено в 1920-е годы на юг США.

По сюжету главный герой, бывший батрак, борется за свою свободу. Мартин назвал Уолдропа «настоящим мастером короткой прозы» и «одним из самых оригинальных писателей XX века». Мультфильм не единственный проект, над которым работает Мартин.

Он также продюсирует готовящуюся экранизацию Elden Ring, для которой ранее разрабатывал часть лора. Новые проекты писателя вызвали волнение у фанатов, ждущих выхода книги «Ветра зимы». Вот что писали подписчики: «Еще один повод, чтобы не писать книгу», «Попросите ChatGPT закончить», «Прошло уже 14 лет — даже если он ее допишет, я, пожалуй, уже не куплю».

Ранее Мартин назвал «Ветра зимы» проклятием всей своей жизни, рассуждая о задержке выхода романа. Шестая книга цикла «Песнь льда и пламени» изначально должна была быть закончена 13 лет назад. До сих пор остается неясным, когда Мартин закончит рукопись и закончит ли вообще.

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