Ханна Уоддингэм подтвердила свое возвращение к роли Ребекки Уэлтон в четвертом сезоне «Теда Лассо» от Apple TV+. Она также рассказала о съемках, которые начнутся в июле.
«Мы уже попрощались с сериалом и горевали, а теперь он восстает из мертвых!» — пошутила Уоддингэм в эфире Capital FM, напомнив, что после завершения третьего сезона в 2023 году шоу считалось оконченным.
Четвертый сезон получил зеленый свет весной 2024 года. Главный герой — тренер Тед Лассо в исполнении Джейсона Судейкиса — на этот раз будет тренировать женскую футбольную команду.
«Наши сценаристы — настоящие рыцари-джедаи. Просто невероятные, — добавила актриса. — В комнате полным-полно настоящих феминистов — и женщин, и мужчин. Это ощущается в сценариях: всё так глубоко и тонко прописано», — отметила актриса.
Помимо Уоддингэм и Судейкиса, в новых сериях также появятся Бретт Голдстайн, Джуно Темпл и Джереми Свифт.