Генри Голдинг не может забыть звезду «Белого лотоса» Беатриче Гранно в трейлере фильма «Сны о ней»

На ютуб-канале Well Go USA Entertaiment опубликовали трейлер фильма «Сны о ней» («Daniela Forever»), главные роли в котором исполнили Генри Голдинг («Министерство неджентльменских дел») и Беатриче Гранно («Белый лотос»).
Голдинг сыграл парня по имени Николас, который тяжело переживает утрату возлюбленной Даниэлы. Мужчину одолевает печаль, в попытке справиться с ней он решает участвовать в новаторской терапии.
В ходе лечения герою предстоит погрузиться в сны, которые симулируют реальность. Но когда мечты и воспоминания смешиваются, перед Николасом встает вопрос: действительно ли он готов и хочет отпустить свою любовь.
Режиссером картины выступил испанский постановщик Начо Вигалондо, работавший над сериалом «Наш флаг означает Смерть» и фильмом «Моя девушка — монстр». Он же написал сценарий фильма.
Роли в проекте исполнили Аура Гарридо, Рубен Очандиано и Натали Поса. Премьера «Снов о ней» состоялась на кинофестивале в Торонто. В российском кинопрокате филмь появится 5 июня.