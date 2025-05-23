Билли Джоэл отменил все выступления после того, как у него диагностировали заболевание мозга

Американский музыкант Билли Джоэл отменил все предстоящие выступления и свой запланированный тур после того, как ему диагностировали заболевание мозга. Об этом написал Independent.
76-летний певец собирался гастролировать по США и дать два концерта в Великобритании. Однако недавно он столкнулся с диагнозом нормотензивная гидроцефалия (НТГ).
НТГ — это синдром, при котором в желудочках мозга скапливается излишняя спинномозговая жидкость. Это приводит к повышению давления и возможным неврологическим проблемам.
Джоэл признался, что его состояние усугубили недавние концерты, что «привело к проблемам со слухом, зрением и равновесием». Врач порекомендовал артисту временно отказаться от выступлений и заняться специальной физиотерапией.
Ранее Джоэл уже откладывал на четыре месяца гастрольный тур ради восстановления после операции. Музыкант активно выступал с лета 2024 года. Последний на сегодняшний день концерт в Европе Джоэл провел в августе в Кардиффе.
В марте стало известно, что телеканал HBO выпустит документальный фильм о Билли Джоэле. Картина «Billy Joel: And So It Goes» будет состоять из двух частей и выйдет летом 2025 года.