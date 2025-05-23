Сериал «Колесо времени» закрыли после релиза третьего сезона

Шоу представляло собой крупнобюджетную телеадаптацию серии фэнтези-книг Роберта Джордана и Брэндона Сандерсона. Она рассказала о мире, где существует магия, которой могут пользоваться только женщины. Ее разработали Sony Pictures TV и Amazon MGM Studios. Шоураннером проекта выступил Рэйф Джадкинс.