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Сериал «Колесо времени» закрыли после релиза третьего сезона

Сегодня в 22:06
Кадр: Prime Video

Стриминговый сервис Prime Video не будет продлевать сериал «Колесо времени» на четвертый сезон. Об этом написал Deadline.

Платформа закрыла проект после релиза третьего сезона — его финальный эпизод вышел 17 апреля. По информации медиа, причины отказа от дальнейшего развития «Колеса времени» были финансовыми.

Издание отметило, что руководителям Prime Video нравилась креативная составляющая шоу. Сериал выходил на стриминге с 2021 года, главную роль в нем исполнила обладательница «Золотого глобуса» Розамунд Пайк.

Шоу представляло собой крупнобюджетную телеадаптацию серии фэнтези-книг Роберта Джордана и Брэндона Сандерсона. Она рассказала о мире, где существует магия, которой могут пользоваться только женщины. Ее разработали Sony Pictures TV и Amazon MGM Studios. Шоураннером проекта выступил Рэйф Джадкинс.

Третий сезон «Колеса времени» показал более слабые показатели по просмотрам, чем предыдущие части, хотя по-прежнему пользовался популярностью у зрителей. В некоторых странах он даже занимал первое место на Prime Video.

Поклонники шоу отмечали, что новые эпизоды были более интересными и креативными, чем предыдущие. С ними согласились критики, оценившие свежесть третьего сезона на 97% на платформе Rotten Tomatoes.

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