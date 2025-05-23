На 82-м году жизни умер бразильский фотограф Себастьян Сальгаду — герой фильма Вима Вендерса «Соль Земли», номинированного на премию «Оскар». О смерти художника сообщил институт Terra, который основал сам Сальгаду.
В сообщении сотрудники института назвали Сальгаду своим «основателем, учителем и вечным вдохновителем». Они отметили, что он «сеял надежду там, где царило опустошение, и способствовал расцвету идеи о том, что восстановление окружающей среды — это глубокий жест любви к человечеству».
«Его объектив раскрыл мир и его противоречия; его жизнь была силой преобразующего действия. В это время траура мы выражаем нашу солидарность с Лелией [вдовой Сальгаду — Прим. ред.], ее детьми Хулиано и Родриго, внуками Флавио и Нарой, а также со всеми членами семьи и друзьями, которые разделяют с нами боль этой огромной утраты», — написали коллеги Сальгаду.
По данным информагентства Associated Press, причиной смерти Сальгаду стала лейкемия. Семья фотографа поделилась, что он заразился малярией в 2010 году в Индонезии. Осложнения от этой болезни переросли 15 лет спустя в тяжелую лейкемию.
«С помощью объектива своей камеры Себастьян неустанно боролся за более справедливый, гуманный и экологичный мир», — напомнили близкие Сальгаду.
Себастьян Сальгаду — один из самых известных фотографов и художников Бразилии. Он был почетным членом Академии искусств и наук США с 1992 года и Французской академии изящных искусств с 2016 года.
Сальгаду родился в 1944 году в городе Айморес. Во времена бразильской военной диктатуры, в 1969 году он переехал во Францию. У Себастьяна было экономическое образование, но с 1973 года он полностью погрузился в фотографию.
Художник снимал бедные общины по всему миру, а также беженцев. В 90-х Сальгаду вместе с женой занялся восстановлением леса в Минас-Жерайс. В 1998 году пара создала институт Terra, который занимается охраной природы и экологии.
Недавно Сальгаду открыл масштабную выставку своих работ во Франции. В городе Довиль представили около 400 произведений фотографа. Сальгаду сам посетил выставку, но отменил всречу с журналистами в Реймсе из‑за самочувствия.