Умер бразильский фотограф Себастьян Сальгаду

«Его объектив раскрыл мир и его противоречия; его жизнь была силой преобразующего действия. В это время траура мы выражаем нашу солидарность с Лелией [вдовой Сальгаду — Прим. ред.], ее детьми Хулиано и Родриго, внуками Флавио и Нарой, а также со всеми членами семьи и друзьями, которые разделяют с нами боль этой огромной утраты», — написали коллеги Сальгаду.