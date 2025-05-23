Умер бразильский фотограф Себастьян Сальгаду

Вчера / 11:45
Константин Меладзе объявил о закрытии группы «ВИА Гра» и выпустил последнюю песню
Сегодня / 22:52
Билли Джоэл отменил все выступления после того, как у него диагностировали заболевание мозга
Сегодня / 22:06
Сериал «Колесо времени» закрыли после релиза третьего сезона
Вчера / 20:25
В Швейцарии коров эвакуируют с гор при помощи вертолетов из‑за угрозы оползня
Вчера / 19:35
Исследование: пингвины защищают планету от последствий глобального потепления
Вчера / 18:10
Исторический музей привезет в Москву из Китая легендарных терракотовых воинов
Вчера / 16:28
Индейцы Амазонки подали в суд на The New York Times из‑за статьи об интересе молодежи к порно
Вчера / 16:23
Павел Дуров купил своей девушке роль в фильме Спайка Ли
Вчера / 15:39
Нил Дракманн подтвердил, что «Цикады» могли создать лекарство в The Last of Us
Вчера / 15:36
Филипп Киркоров приостановил выступления из‑за осложнений после ожога на концерте
Вчера / 15:13
Норвежец проснулся и обнаружил у себя в саду огромный контейнеровоз
Вчера / 15:07
Мик Джаггер спродюсирует байопик о госпел-певице Розетте Тарп по сценарию Онжаню Эллис-Тейлор
Вчера / 14:27
Okko запустил съемки ромком-мюзикла «В лето сбежим»
Вчера / 14:02
Парижское метро отказалось размещать афиши выставки Хокни из‑за сигареты на фото
Вчера / 13:45
Администрация Трампа лишила Гарвард права принимать иностранных студентов
Вчера / 13:17
«Афиша» поддержит молодых режиссеров, которые ставят спектакли вне стен театра
Вчера / 12:59
Во Вьетнаме заблокируют Telegram
Вчера / 11:41
Импровизатор Дмитрий Позов попал в клинику с депрессией: «Мне осточертело притворяться»
Вчера / 11:38
Ученые раскрыли тайну рыжих котов
Вчера / 11:29
Моника Беллуччи появится в «Butterfly Jam» Кантемира Балагова
Вчера / 10:56
Диджей Afrika Bambaataa проиграл иск о сексуализированном насилии над ребенком
Вчера / 10:48
Диджей-сеты, квизы и кино: Пикник Афиши х Сбер откроет летний двор на Василеостровском рынке
Вчера / 10:38
Россиян сильнее других бесят слова «кринж» и «изи»
Вчера / 09:59
«Мстителей» сдвинули на полгода вперед, «Судный день» выйдет в один день с фильмом «Дюна: Мессия»
Вчера / 09:30
В прокат РФ выйдет «Умри, моя любовь» ― триллер с Робертом Паттинсоном из основного конкурса Канн
Вчера / 08:27
Сара Мишель Геллар хотела бы вернуться во франшизу «Крик»
Вчера / 07:59
Omar Souleyman, Найк Борзов, АК-47 и десятки европейских диджеев выступят на Outline
Вчера / 07:49
Песцы острова Медный пережили зиму благодаря доставленному волонтерами корму

Умер бразильский фотограф Себастьян Сальгаду

Сегодня в 21:28
Фото: Instituto Terra

На 82-м году жизни умер бразильский фотограф Себастьян Сальгаду — герой фильма Вима Вендерса «Соль Земли», номинированного на премию «Оскар». О смерти художника сообщил институт Terra, который основал сам Сальгаду.

В сообщении сотрудники института назвали Сальгаду своим «основателем, учителем и вечным вдохновителем». Они отметили, что он «сеял надежду там, где царило опустошение, и способствовал расцвету идеи о том, что восстановление окружающей среды — это глубокий жест любви к человечеству».

«Его объектив раскрыл мир и его противоречия; его жизнь была силой преобразующего действия. В это время траура мы выражаем нашу солидарность с Лелией [вдовой Сальгаду — Прим. ред.], ее детьми Хулиано и Родриго, внуками Флавио и Нарой, а также со всеми членами семьи и друзьями, которые разделяют с нами боль этой огромной утраты», — написали коллеги Сальгаду.

По данным информагентства Associated Press, причиной смерти Сальгаду стала лейкемия. Семья фотографа поделилась, что он заразился малярией в 2010 году в Индонезии. Осложнения от этой болезни переросли 15 лет спустя в тяжелую лейкемию.

«С помощью объектива своей камеры Себастьян неустанно боролся за более справедливый, гуманный и экологичный мир», — напомнили близкие Сальгаду.

Себастьян Сальгаду — один из самых известных фотографов и художников Бразилии. Он был почетным членом Академии искусств и наук США с 1992 года и Французской академии изящных искусств с 2016 года.

Сальгаду родился в 1944 году в городе Айморес. Во времена бразильской военной диктатуры, в 1969 году он переехал во Францию. У Себастьяна было экономическое образование, но с 1973 года он полностью погрузился в фотографию.

Художник снимал бедные общины по всему миру, а также беженцев. В 90-х Сальгаду вместе с женой занялся восстановлением леса в Минас-Жерайс. В 1998 году пара создала институт Terra, который занимается охраной природы и экологии.

Недавно Сальгаду открыл масштабную выставку своих работ во Франции. В городе Довиль представили около 400 произведений фотографа. Сальгаду сам посетил выставку, но отменил всречу с журналистами в Реймсе из‑за самочувствия.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами