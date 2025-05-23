В Швейцарии коров эвакуируют с гор при помощи вертолетов из‑за угрозы оползня

В Швейцарии из‑за угрозы оползня с альпийских склонов начали эвакуировать не только людей, но и коров. Животных спускают с гор при помощи вертолетов, рассказал Associated Press.
В сети появились видео этого необычного процесса. Большую часть животных удалось вывезти по земле, но некоторым потребовался воздушный транспорт. Вертолет вызвали в первую очередь для раненой коровы по кличке Лони.
Всего из деревни Блаттен, расположенной в долине Лоэченталь, эвакуировали около 300 человек, 190 овец, 26 коров и примерно 20 кроликов. Пока неясно, когда жители поселения смогут вернуться домой.
По словам регионального инженера Албана Бриггера, туман и облачность затрудняют точную оценку. Однако специалисты предполагают, что нестабильная скальная масса в районе может сместить массы льда.