Исследование: пингвины защищают планету от последствий глобального потепления

Жизнедеятельность пингвинов помогаем смягчить последствия глобального потпления в Антарктиде. Об этом сообщили в журнале Communications Earth & Environment ученые из Финляндии, США, Германии, Аргентины, Швеции и Великобритании.
Они обнаружили, что экскременты птиц содержат аммиак, который способствует формированию облаков. Те, в свою очередь, отражают солнечный свет и защищают антарктические льды от нагревания.
Исследователи пришли к выводу, что популяция пингвинов важна для борьбы с изменением климата, в ходе наблюдения за колонией из 60 тысяч пингвинов Адели. Они также работали в атмосферной обсерватории в Антарктиде.
Выяснилось, что содержание аммиака в воздухе повышается, когда ветер дует со стороны пингвиньей колонии. Аммиак способствует образованию аэрозолей — мелких частиц, необходимых для конденсации водяного пара и формирования облаков.
Кроме того, птичий помет выделяет производное аммиака — диметиламин. Он увеличивает скорость образования аэрозолей до 10 тысяч раз.