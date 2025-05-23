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Исследование: пингвины защищают планету от последствий глобального потепления

Вчера в 19:35
Фото: Jay Ruzesky/Unsplash

Жизнедеятельность пингвинов помогаем смягчить последствия глобального потпления в Антарктиде. Об этом сообщили в журнале Communications Earth & Environment ученые из Финляндии, США, Германии, Аргентины, Швеции и Великобритании.

Они обнаружили, что экскременты птиц содержат аммиак, который способствует формированию облаков. Те, в свою очередь, отражают солнечный свет и защищают антарктические льды от нагревания.

Исследователи пришли к выводу, что популяция пингвинов важна для борьбы с изменением климата, в ходе наблюдения за колонией из 60 тысяч пингвинов Адели. Они также работали в атмосферной обсерватории в Антарктиде.

Выяснилось, что содержание аммиака в воздухе повышается, когда ветер дует со стороны пингвиньей колонии. Аммиак способствует образованию аэрозолей — мелких частиц, необходимых для конденсации водяного пара и формирования облаков.

Кроме того, птичий помет выделяет производное аммиака — диметиламин. Он увеличивает скорость образования аэрозолей до 10 тысяч раз.

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