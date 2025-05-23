Исторический музей привезет в Москву из Китая легендарных терракотовых воинов

Сегодня / 11:45
Константин Меладзе объявил о закрытии группы «ВИА Гра» и выпустил последнюю песню
Сегодня / 16:28
Индейцы Амазонки подали в суд на The New York Times из‑за статьи об интересе молодежи к порно
Сегодня / 16:23
Павел Дуров купил своей девушке роль в фильме Спайка Ли
Сегодня / 15:39
Нил Дракманн подтвердил, что «Цикады» могли создать лекарство в The Last of Us
Сегодня / 15:36
Филипп Киркоров приостановил выступления из‑за осложнений после ожога на концерте
Сегодня / 15:13
Норвежец проснулся и обнаружил у себя в саду огромный контейнеровоз
Сегодня / 15:07
Мик Джаггер спродюсирует байопик о госпел-певице Розетте Тарп по сценарию Онжаню Эллис-Тейлор
Сегодня / 14:27
Okko запустил съемки ромком-мюзикла «В лето сбежим»
Сегодня / 14:02
Парижское метро отказалось размещать афиши выставки Хокни из‑за сигареты на фото
Сегодня / 13:45
Администрация Трампа лишила Гарвард права принимать иностранных студентов
Сегодня / 13:17
«Афиша» поддержит молодых режиссеров, которые ставят спектакли вне стен театра
Сегодня / 12:59
Во Вьетнаме заблокируют Telegram
Сегодня / 11:41
Импровизатор Дмитрий Позов попал в клинику с депрессией: «Мне осточертело притворяться»
Сегодня / 11:38
Ученые раскрыли тайну рыжих котов
Сегодня / 11:29
Моника Беллуччи появится в «Butterfly Jam» Кантемира Балагова
Сегодня / 10:56
Диджей Afrika Bambaataa проиграл иск о сексуализированном насилии над ребенком
Сегодня / 10:48
Диджей-сеты, квизы и кино: Пикник Афиши х Сбер откроет летний двор на Василеостровском рынке
Сегодня / 10:38
Россиян сильнее других бесят слова «кринж» и «изи»
Сегодня / 09:59
«Мстителей» сдвинули на полгода вперед, «Судный день» выйдет в один день с фильмом «Дюна: Мессия»
Сегодня / 09:30
В прокат РФ выйдет «Умри, моя любовь» ― триллер с Робертом Паттинсоном из основного конкурса Канн
Сегодня / 08:27
Сара Мишель Геллар хотела бы вернуться во франшизу «Крик»
Сегодня / 07:59
Omar Souleyman, Найк Борзов, АК-47 и десятки европейских диджеев выступят на Outline
Сегодня / 07:49
Песцы острова Медный пережили зиму благодаря доставленному волонтерами корму
Сегодня / 07:18
Мэттью Гуд окончательно покидает «Аббатство Даунтон». Актер не появится в третьем фильме франшизы
Сегодня / 06:44
Сергей Довлатов и Михаил Булгаков стали самыми популярным советскими писателями у россиян
Сегодня / 06:28
В Москву пришло метеорологическое лето — на 4 дня раньше обычного
Сегодня / 06:14
A24 подтвердила разработку фильма по Elden Ring. Режиссером станет Алекс Гарленд
Сегодня / 23:21
«Олимпиада на стероидах» пройдет в Лас-Вегасе в мае 2026 года

Исторический музей привезет в Москву из Китая легендарных терракотовых воинов

Сегодня в 18:10
Фото: manoj25/Unsplash

В Историческом музее в 2026 году можно будет увидеть легендарных терракотовых воинов императора Цинь Шихуанди, которые внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом написало агентство «Москва».

Их привезут из Китая для выставки «Терракотовые воины — наследие Первого Императора». Она расскажет о культуре и жизни Китая в III веке до нашей эры. В экспозицию войдут оружие, древние украшения и предметы быта той эпохи.

В данный момент Исторический музей ведет переговоры с Центром продвижения культурного наследия провинции Шэньси и Музеем-мавзолеем императора Цинь Шихуанди о предоставлении ему оригинальных фигур из терракотовой армии.

«Это будет поистине масштабное культурное событие», — отметил гендиректор музея Алексей Левыкин. Он подчеркнул, что выставка расскажет об истории создания гробницы императора Цинь Шихуанди и ее огромного значения для мировой культуры.

Экспозиция станет крупнейшим российско-китайским выставочным проектом. Ее дополнит серия лекций и экскурсий, посвященных древнекитайской истории и искусству.

Терракотовая армия — уникальная находка, сделанная в 1974 году в окрестностях города Сиань. Она представляет собой 8100 полноразмерных статуй китайских воинов и их лошадей, выполненных из терракоты и захороненных у мавзолея первого императора объединенного Китая и III веке до н. э.

Фигуры — ценнейшие произведения искусства, каждая из них выполнена вручную и с использованием различных методик. Каждая статуя имеет уникальные черты и выражение лица. Воины также отличаются по рангу и виду оружия.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами