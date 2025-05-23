Исторический музей привезет в Москву из Китая легендарных терракотовых воинов

В Историческом музее в 2026 году можно будет увидеть легендарных терракотовых воинов императора Цинь Шихуанди, которые внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом написало агентство «Москва».
Их привезут из Китая для выставки «Терракотовые воины — наследие Первого Императора». Она расскажет о культуре и жизни Китая в III веке до нашей эры. В экспозицию войдут оружие, древние украшения и предметы быта той эпохи.
В данный момент Исторический музей ведет переговоры с Центром продвижения культурного наследия провинции Шэньси и Музеем-мавзолеем императора Цинь Шихуанди о предоставлении ему оригинальных фигур из терракотовой армии.
«Это будет поистине масштабное культурное событие», — отметил гендиректор музея Алексей Левыкин. Он подчеркнул, что выставка расскажет об истории создания гробницы императора Цинь Шихуанди и ее огромного значения для мировой культуры.
Экспозиция станет крупнейшим российско-китайским выставочным проектом. Ее дополнит серия лекций и экскурсий, посвященных древнекитайской истории и искусству.
Терракотовая армия — уникальная находка, сделанная в 1974 году в окрестностях города Сиань. Она представляет собой 8100 полноразмерных статуй китайских воинов и их лошадей, выполненных из терракоты и захороненных у мавзолея первого императора объединенного Китая и III веке до н. э.
Фигуры — ценнейшие произведения искусства, каждая из них выполнена вручную и с использованием различных методик. Каждая статуя имеет уникальные черты и выражение лица. Воины также отличаются по рангу и виду оружия.