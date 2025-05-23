Исторический музей привезет в Москву из Китая легендарных терракотовых воинов

Терракотовая армия — уникальная находка, сделанная в 1974 году в окрестностях города Сиань. Она представляет собой 8100 полноразмерных статуй китайских воинов и их лошадей, выполненных из терракоты и захороненных у мавзолея первого императора объединенного Китая и III веке до н. э.