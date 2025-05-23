Индейцы Амазонки подали в суд на The New York Times из‑за статьи об интересе молодежи к порно

Индейское племя марубо, живущее в лесах Амазонии, подало иск на газету The New York Times, портал Yahoo и издание TMZ. Поводом стали статьи, в которых говорилось об интересе молодежи марубо к порнографии, сообщил Courthouse News Service.
Индейцы обвинили СМИ в клевете. Они заявили, что «NYT изобразила народ марубо как сообщество, неспособное справиться с элементарным воздействием интернета».
В 2024 году репортер и фотограф NYT посетили поселения марубо. Племя, чья общая численность составляет около 2000 человек, обитает в 20 деревнях в долине Жавари в Бразилии. Чтобы добраться до них, необходимо преодолеть 80 километров джунглей.
Журналисты отправились к марубо, чтобы увидеть, как распростанение интернета повлияло на жизнь аборигенов. В 2022 году у племени появились антенны Starlink, а вместе с ними и высокоскоростной доступ в сеть.
Репортер Джек Никас написал в статье об увиденном. Он отметил, что «всего через девять месяцев после появления Starlink марубо уже борются с теми же проблемами, которые годами терзали американские семьи: подростки приклеены к телефонам, групповые чаты полны сплетен, соцсети вызывают привыкание».
По словам журналиста, члены племени столкнулись с незнакомцами в сети, жестокими видеоиграми, мошенничеством, дезинформацией. Среди прочих проблем он назвал несовершеннолетних детей марубо, которые смотрят ролики с порно.
Никас написал, что один из лидеров племени выступает против интернета. Мужчину, чье имя репортер не назвал, беспокоит, что дети не общаются с семьей. Но больше всего его тревожило распространение порнографии, поскольку оно якобы приводит к «более агрессивному сексуальному поведению со стороны молодых людей».
Другие СМИ, в том числе таблоид TMZ, подхватили историю, решив, что марубо угрожает порнозависимость. В ответ Никас написал статью с заголовком «Нет, отдаленное племя Амазонии не пристрастилось к порно».
Тем не менее индейцы все же остались оскорблены. «Эти утверждения необоснованны, ложны и отражают позицию предвзятого идеологического течения, которое не уважает нашу автономию и идентичность», — заявил один из лидеров племени по имени Энок.
Он при поддержке бразильской активистки Лофры Дутры обратился в суд с жалобой на СМИ. Иск поступил в Высший суд Лос-Анджелеса. В нем содержатся обвинения в клевете, халатности, мошенническом замысле, преднамеренном причинении эмоционального стресса и вторжении в личную жизнь.
«NYT изобразила народ марубо как сообщество, неспособное справиться с элементарным воздействием интернета, выдвинув обвинения в том, что их молодежь увлеклась порнографией вскоре после получения доступа к ней», — заявили истцы.
По их мнению, изображение марубо как народа, скатившегося «до морального и социального упадка», необходимо рассматривать как нападку «на характер, мораль и социальное положение целого народа», предполагающую, что индейцам «не хватает дисциплины или ценностей для функционирования в современном мире».
NYT и другие медиа, как считают обвинители, опорочили племя в целом и конкретных людей, которые познакомили соплеменников с новой технологией. В результате этого они претерпели «унижения, преследования и непоправимый ущерб репутации, безопасности и положению как среди собственного народа, так и на мировой арене».
Дутра, в частности, заявила, что пережила столь «глобальную волну ненависти, преследований и психологических мучений», что заболела. Активистка перенесла рак, ей потребовалось хирургическое вмешательство. Ситуация также сказалась на ее бизнесе — стартапе NAVI Global, стоимость которого оценивалась в 3 млн долларов. Он, как утверждают истцы, не выдержал ущерба, нанесенного статьями о марубо.
Племя потребовало компенсацию от изданий в размере 180 млн долларов. «Любое беспристрастное прочтение этой статьи показывает тонкое и внимательное исследование преимуществ и сложностей новых технологий в отдаленной коренной деревне с гордой историей и сохранившейся культурой», — прокомментировали иск в NYT.