Индейцы Амазонки подали в суд на The New York Times из‑за статьи об интересе молодежи к порно

Никас написал, что один из лидеров племени выступает против интернета. Мужчину, чье имя репортер не назвал, беспокоит, что дети не общаются с семьей. Но больше всего его тревожило распространение порнографии, поскольку оно якобы приводит к «более агрессивному сексуальному поведению со стороны молодых людей».