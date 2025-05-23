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Павел Дуров купил своей девушке роль в фильме Спайка Ли

Сегодня в 16:23
Фото: Daniele Venturelli/Getty Images

Основатель Telegram Павел Дуров приобрел для своей спутницы Юлии Вавиловой роль в новом фильме режиссера Спайка Ли. Об этом подруга бизнесмена рассказала в своем инстаграме*

В сторис Вавилова опубликовала ролики с благотворительного гала-ужина amfAR на 78-м Каннском кинофестивале. В одном из них ведущий объявляет победу ее лота, а на другом — Спайк Ли поздравляет девушку с дебютом в будущей картине. Место в киноленте обошлось паре в 400 тыс. долларов.

Всего на аукционе собрали свыше $17 млн для Фонда исследования СПИДа, выставив эксклюзивные лоты — от портрета Елизаветы II до путешествия на частный остров.

Впервые об отношениях Дурова и Вавиловой стало известно во время ареста предпринимателя во Франции летом 2024 года. Девушка сопровождала его в самолете, который сел в Париже. Изначально ее представляли как ассистентку создателя мессенджера.

Летом 2024 года бизнесмена допросили во Франции по уголовному делу из 12 пунктов обвинения — местные власти заявили, что он отказался сотрудничать в расследованиях. После задержания Дуров анонсировал изменения в модерации и выразил готовность передавать данные пользователей правоохранителям.

18 мая основатель Telegram Павел Дуров обвинил правительство Франции в попытках вмешаться в выборы президента Румынии. Он утверждает, что Telegram попросили «заставить замолчать консервативные голоса». В МИД Франции от этого открестились.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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