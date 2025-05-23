Павел Дуров купил своей девушке роль в фильме Спайка Ли

В сторис Вавилова опубликовала ролики с благотворительного гала-ужина amfAR на 78-м Каннском кинофестивале. В одном из них ведущий объявляет победу ее лота, а на другом — Спайк Ли поздравляет девушку с дебютом в будущей картине. Место в киноленте обошлось паре в 400 тыс. долларов.