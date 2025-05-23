Мик Джаггер спродюсирует байопик о госпел-певице Розетте Тарп по сценарию Онжаню Эллис-Тейлор

Вклад Тарп в историю музыки был не оценен по-достоинству при ее жизни, однако в 2018 году артистку включили в Зал славы рок-н-ролла. В кино Тарп можно было видеть лишь однажды — в фильме «Элвис», там легенду госпела сыграла певица Йола.