Мик Джаггер спродюсирует байопик о госпел-певице Розетте Тарп по сценарию Онжаню Эллис-Тейлор

Рок-музыкант Мик Джаггер, фронтмен The Rolling Stones, спродюсирует фильм о культовой госпел-певице Розетте Тарп. Его сценарий напишет номинантка на премию «Оскар» Онжаню Эллис-Тейлор («Мальчики из „Никеля“»), сообщил Deadline.
Картину выпустит Tribeca Studios, Jagged Films и Inaudible Productions при поддержке наследников культовой артистки. Это означает, что в байопике могут прозвучать оригинальные песни Тарп.
В основу ленты ляжет биография «Shout, Sister, Shout!: The Unrold Story of Rock-and-Roll Traiblazer Sister Rosetta Tharpe», которую написала Гейл Уолд. Создатели будущего фильма получили эксклюзивные права на экранизацию книги.
Продюсерами проекта выступяют Виктория Пирман, Джейн Розенталь, Берри Уэлш, Питер Афтерман, Майкл Рапино и Райан Крофт из Live Nation Productions. Исполнительным продюсером ленты будет Уолд.
Сестру Розетту Тарп называют «крестной матерью рок-н-ролла». Уроженка Арканзаса, она приобрела известность в 30-х и 40-х годах, став пионером современного госпела и вдохновением для таких музыкальных звезд как Элвис Пресли и Джонни Кэш.
Тарп записала за свою карьеру 15 альбомов, среди ее наиболее успешных песен были «Didn’t It Rain», «Up Above My Head» и «Strange Things Happening Every Day». Певица скончалась в 1973 году в возрасте 58 лет.
Вклад Тарп в историю музыки был не оценен по-достоинству при ее жизни, однако в 2018 году артистку включили в Зал славы рок-н-ролла. В кино Тарп можно было видеть лишь однажды — в фильме «Элвис», там легенду госпела сыграла певица Йола.
В марте сообщалось, что Amazon MGM Studios разрабатывает байопик о сестре Розетте Тарп. Главную роль в этом проекте должна сыграть рэперша Лиззо. Ленту выпустят сценаристы Натали Чайдес («Бортпроводница») и Квинн Перри.