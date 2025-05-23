Филипп Киркоров приостановил выступления из‑за осложнений после ожога на концерте

«Сейчас Филипп находится под наблюдением врачей, но ни о какой экстренной госпитализации, тем более от последствий пластики речи не идет, все это преувеличено людьми, которые пользуются ситуацией чтобы получить пиар на имени Филиппа», — сообщила Жигаловой пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская.