Филипп Киркоров приостановил выступления из‑за осложнений после ожога на концерте

Филипп Киркоров столкнулся с осложнениями после ожога на концерте в Петербурге. Об этом его представители рассказали ТАСС и «Комсомольской правде».
Изначально Mash сообщил об экстренной госпитализации певца в частную клинику. Со ссылкой на пластического хирурга Тимура Хайдарова, телеграм-канал написал, что заживление ожога осложнилось из‑за сахарного диабета, а музыкант задержался у врачей на две недели.
Позже директор артиста Екатерина Успенская опровергла сообщение о госпитализации. По ее словам, Киркоров проходил плановые процедуры, врачи делали ему перевязки.
Затем в беседе с КП адвокат Александр Добровинский заявил, что Киркоров взял «небольшой отпуск» для лечения. «Он находится под наблюдением врачей. Как только ситуация стабилизируется, Филипп Бедросович вернется к работе», — отметил юрист.
Наконец, журналистка Алена Жигалова опубликовала справку с диагнозом звезды эстрады. В ней врачи написали, что у музыканта наблюдается бурсит, воспаление суставов, рекомендовали ему продолжить лечение и перевязки и запретили перелеты.
«Сейчас Филипп находится под наблюдением врачей, но ни о какой экстренной госпитализации, тем более от последствий пластики речи не идет, все это преувеличено людьми, которые пользуются ситуацией чтобы получить пиар на имени Филиппа», — сообщила Жигаловой пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская.
В апреле у Филиппа Киркорова загорелся рукав рубашки из‑за номера с пиротехникой. Певец получил ожоги, но продолжил выступление.