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Норвежец проснулся и обнаружил у себя в саду огромный контейнеровоз

Сегодня в 15:13
Фото: скриншот из видео NRK

Йохан Хельберг, живущий неподалеку от норвежского города Тронхейм, обнаружил у себя во дворе огромный контейнеровоз. Об этом сообщает The Guardian.

Хельберг проснулся от звонка в дверь, а выглянув в окно, увидел нос гигантского корабля. «Я подошел к окну и был довольно ошеломлен, увидев огромный корабль, — рассказал мужчина. — Мне пришлось вытянуть шею, чтобы разглядеть его верхушку. Это было так нереально».

В его сад припарковалось грузовое судно NCL Salten длиной 135 метров. Оно село на мель, едва не врезавшись в дом норвежца. Хозяин участка в это время спал, зато за происходящим наблюдал его пораженный сосед. Он видел, как судно со скоростью примерно 16 узлов (около 30 километров в час) стремительно направлялось к берегу.

На борту зарегистрированного на Кипре судна находились 16 членов экипажа — среди них норвежцы, литовцы, украинцы и россияне. Сообщений о пострадавших или разливах нефти не поступало. Полиция начала расследование инцидента и установила одного подозреваемого среди находившихся на борту.

Правоохранители уже допросили экипаж и рассматривают несколько версий, включая техническую неисправность и человеческий фактор. Руководство судоходной компании NCL не нашло оснований полагать, что это произошло умышленно.

Бывает, во дворе находят не только контейнеровоз, но и другие удивительные вещи. Например, перед домом канадца упал метеорит, проделавший путь из пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Камера видеонаблюдения у входа первой в истории засняла падение небесного камня со звуком.

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