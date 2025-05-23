Норвежец проснулся и обнаружил у себя в саду огромный контейнеровоз

В его сад припарковалось грузовое судно NCL Salten длиной 135 метров. Оно село на мель, едва не врезавшись в дом норвежца. Хозяин участка в это время спал, зато за происходящим наблюдал его пораженный сосед. Он видел, как судно со скоростью примерно 16 узлов (около 30 километров в час) стремительно направлялось к берегу.