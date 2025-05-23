Okko запустил съемки ромком-мюзикла «В лето сбежим»

В центре сюжета находится 16-летняя Соня — начинающая артистка с мечтой выступить на крупном фестивале. Чтобы удержать возлюбленного Женю, который планирует уехать в Москву, она врет о подготовке к выступлению на большой сцене. Вместе с друзьями, мамой и загадочным продюсером Стасом ей предстоит воплотить фантазию в жизнь.