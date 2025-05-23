Okko запустил съемки ромком-мюзикла «В лето сбежим»

Okko объявил о начале производства сериала «В лето сбежим». Над музыкальной драмой работают продюсерский центр Originals Production и кинокомпания Decon Studio.
Проект должен объединить в себе элементы мюзикла, комедии и мелодрамы. По замыслу авторов, это «добрая и вдохновляющая история про тех, кто не боится мечтать», даже если «всё против тебя».
В центре сюжета находится 16-летняя Соня — начинающая артистка с мечтой выступить на крупном фестивале. Чтобы удержать возлюбленного Женю, который планирует уехать в Москву, она врет о подготовке к выступлению на большой сцене. Вместе с друзьями, мамой и загадочным продюсером Стасом ей предстоит воплотить фантазию в жизнь.
В главных ролях здесь играют Анфиса Третьякова, Глеб Шевнин и Наталья Земцова. Кроме них актерский состав пополнили Римма Латышева, Степан Емельянов, Софья Аржаных («Цикады»), Антон Лаврентьев («Инсомния») и Артем Семакин («Кибердеревня»).
Режиссером выступит Александра Кармаева («Зулейха открывает глаза»), сценарий написали Арнольд Манасян, Лика Панкратова и другие. В съемочную группу вошли оператор Ксения Сельвиан и художники Александр Михайлов, Мария Михайлова.
Съемки 10 эпизодов по 24 минуты пройдут этим летом, а премьера состоится эксклюзивно в Okko. Дату релиза пока не называют.