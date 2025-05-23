Парижское метро отказалось размещать афиши выставки Хокни из‑за сигареты на фото

Дэвид Хокни —ключевая фигура для современного искусства. Он прославился яркими портретами и пейзажами, в том числе серией картин с калифорнийскими бассейнами. На протяжении карьеры Хокни активно экспериментировал с технологиями — от фотоколлажей до рисунков на iPad. Его работы выставлялись в крупнейших музеях мира, включая лондонскую галерею Тейт, нью-йоркский MoMA, Центр Помпиду в Париже и нидерландский музей Ван Гога. В 2018 году картину Хокни «Бассейн с двумя фигурами» продали за рекордные на тот момент 90 млн долларов.