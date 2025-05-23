Парижское метро отказалось размещать афиши выставки Хокни из‑за сигареты на фото

Руководство парижского метрополитена отказалось повесить плакаты о выставке Дэвида Хокни, на которых художник курит. 87-летний мэтр, давно отстаивающий свое право на курение, возмущен. Об этом сообщает The Art Newspaper Russia.
Ретроспектива одного из самых известных ныне живущих художников, британца Дэвида Хокни, идет в Фонде Louis Vuitton до 31 августа. На плакатах, рекламирующих ее, использован снимок, на котором Хокни рисует автопортрет. На фото в руках у художника сигарета, но, как отмечает The Art Newspaper, она еда видна. Однако юристов, представляющих метрополитен, такие аргументы не убеждают.
Сам Хокни называет полным безумием, что претензии возникают к сигарете на фотографии, но не к сигарете на автопортрете, где художник тоже изображен курящим.
«Мне кажется полным безумием, что они делают различие между фотографией и картиной, — говорит классик современного искусства — Они возражают именно против фотографии, но ведь я курю и на автопортрете, который держу в руках!».
Как отмечает The Art Newspaper, Хокни, проживший 55 лет в США, в 2019 году переехал во Францию, лишь чтобы «иметь возможность, сидя в ресторане, есть и курить одновременно».
Дэвид Хокни —ключевая фигура для современного искусства. Он прославился яркими портретами и пейзажами, в том числе серией картин с калифорнийскими бассейнами. На протяжении карьеры Хокни активно экспериментировал с технологиями — от фотоколлажей до рисунков на iPad. Его работы выставлялись в крупнейших музеях мира, включая лондонскую галерею Тейт, нью-йоркский MoMA, Центр Помпиду в Париже и нидерландский музей Ван Гога. В 2018 году картину Хокни «Бассейн с двумя фигурами» продали за рекордные на тот момент 90 млн долларов.