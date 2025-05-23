Администрация Трампа лишила Гарвард права принимать иностранных студентов

Администрация президента США Дональда Трампа отозвала у Гарвардского университета право зачислять иностранных студентов. Об этом говорится в приказе министра внутренней безопасности страны Кристи Ноэм, пишет CNN.
Учащихся обязали перевестись в другие вузы до конца 2025–2026 учебного года. В 2024–2025 учебном году иностранцы составляли 27,2% студентов (6,8 тыс. человек). Наибольшую группу представляли граждане Китая (чуть больше 1 тыс.), за ними следовали абитуриенты из Канады, Индии, Южной Кореи, Великобритании, Германии, Австралии, Сингапура и Японии.
В заявлении ведомство обвинило руководство Гарварда в «попустительстве насилию, антисемитизму и сотрудничеству с Коммунистической партией Китая». Ноэм потребовала в 72-часовой срок передать записи протестной активности иностранных студентов за последние пять лет, включая аудио- и видеоматериалы.
Гарвард отверг обвинения и подчеркнул, что «полностью привержен» академической миссии. Руководство учебного заведения также подало на администрацию президента в суд и потребовало заблокировать решение министра. По оценке его представителей, приказ нарушает закон и представляет собой месть за отказ изменить образовательную программу, политику приема студентов и найма сотрудников. В жалобе университет заявил, что действия администрации нарушают Первую поправку, так как направлены на контроль над «идеологией студентов и преподавателей».
Это уже второй судебный спор Гарварда с администрацией: ранее вуз оспорил заморозку $2,65 млрд федеральных грантов. Налоговая служба США также планирует лишить университет льгот. Минздрав США также прекратил выделение Гарварду $60 млн из‑за «нерешенных случаев антисемитизма».
Белый дом обвинил руководство Гарварда в превращении вуза в «рассадник антиамериканизма и поддержки терроризма», заявив, что «прием иностранцев — привилегия, а не право». Ноэм пригрозила распространить меры на Колумбийский и другие университеты. Трамп в прошлом обвинял вузы в продвижении «радикальных левых идей» и пытался аннулировать визы участникам протестов в поддержку Палестины.