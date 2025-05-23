Администрация Трампа лишила Гарвард права принимать иностранных студентов

Гарвард отверг обвинения и подчеркнул, что «полностью привержен» академической миссии. Руководство учебного заведения также подало на администрацию президента в суд и потребовало заблокировать решение министра. По оценке его представителей, приказ нарушает закон и представляет собой месть за отказ изменить образовательную программу, политику приема студентов и найма сотрудников. В жалобе университет заявил, что действия администрации нарушают Первую поправку, так как направлены на контроль над «идеологией студентов и преподавателей».