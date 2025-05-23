Нил Дракманн подтвердил, что «Цикады» могли создать лекарство в The Last of Us

Соавтор сериала «Одни из нас» («The Last of Us») и креативный директор студии Naughty Dog Нил Дракманн развеял споры поклонников вокруг решения Джоэла спасти Элли ценой шанса на спасение человечества.
Осторожно, спойлеры!
В последнем эпизоде второго сезона сериала между Джоэлом и Элли прозвучал ключевой диалог, в котором девушка прямо спрашивает: «Могли ли они сделать лекарство из меня?» На это Джоэл, не колеблясь, кивает.
Фанаты игры давно обсуждали: действительно ли жертва Элли могла бы спасти мир, или же надежда на вакцину была иллюзией? В оригинальной игре этот момент оставался неясным. Теперь у зрителей и игроков появился четкий ответ. На подкасте Sacred Symbols Нил Дракманн объяснил:
«Все, что я могу сказать — наш замысел заключался в том, что они смогли бы создать лекарство. Это делает поступок Джоэла гораздо более интересным с философской точки зрения — ведь он действительно выбирает между Элли и всем человечеством».