«Афиша» поддержит молодых режиссеров, которые ставят спектакли вне стен театра

И.о. гендиректора «Афиши» Евгений Сидоров отметил: «Для нас это не просто поддержка культурной инициативы, а участие в исследовании будущего театра. Сейчас эта сфера растет большими темпами, и многие коллективы уже понимают, что надо не ждать своего зрителя, а идти к нему самим. Выход за рамки привычных декораций — тот самый шаг, который сделает искусство более открытым и преобразует весь облик современного города».