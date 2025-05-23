«Афиша» поддержит молодых режиссеров, которые ставят спектакли вне стен театра

Компания «Афиша» стала генеральным партнером режиссерской лаборатории «Театр вне театра» под кураторством Никиты Кобелева. Это часть программы «Год молодой режиссуры» Александринского театра. В лаборатории участвуют начинающие режиссеры, которые создают эскизы спектаклей в пространствах, где театр обычно не живет.
На первый этап лаборатории поступило 70 заявок, из которых отобрали 4 проекта. Среди финалистов ― спектакль по произведению Виктора Шкловского, который развернется в бальном зале гостиницы «Астория».
На бывшем хлебозаводе, а ныне в культурном центре «Левашовский завод», поставят экспериментальную пьесу, а в атриуме универмага ДЛТ устроят эпистолярный «вече-батл» Ивана Грозного и Андрея Курбского. Локацией еще одного эскиза станет тронный зал Павла I в Русском музее.
После каждого показа эксперты оценят взаимодействие постановки с городом и контекстом, профессионализм коллектива и обсудят с аудиторией, насколько иммерсивным получился опыт.
Показы пройдут с 23 по 26 сентября и станут частью Международного театрального фестиваля «Александринский».
И.о. гендиректора «Афиши» Евгений Сидоров отметил: «Для нас это не просто поддержка культурной инициативы, а участие в исследовании будущего театра. Сейчас эта сфера растет большими темпами, и многие коллективы уже понимают, что надо не ждать своего зрителя, а идти к нему самим. Выход за рамки привычных декораций — тот самый шаг, который сделает искусство более открытым и преобразует весь облик современного города».