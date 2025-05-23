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«Афиша» поддержит молодых режиссеров, которые ставят спектакли вне стен театра

Сегодня в 13:17
Фото: Александринский театр и Новая сцена/VK

Компания «Афиша» стала генеральным партнером режиссерской лаборатории «Театр вне театра» под кураторством Никиты Кобелева. Это часть программы «Год молодой режиссуры» Александринского театра. В лаборатории участвуют начинающие режиссеры, которые создают эскизы спектаклей в пространствах, где театр обычно не живет.

На первый этап лаборатории поступило 70 заявок, из которых отобрали 4 проекта. Среди финалистов ― спектакль по произведению Виктора Шкловского, который развернется в бальном зале гостиницы «Астория».

На бывшем хлебозаводе, а ныне в культурном центре «Левашовский завод», поставят экспериментальную пьесу, а в атриуме универмага ДЛТ устроят эпистолярный «вече-батл» Ивана Грозного и Андрея Курбского. Локацией еще одного эскиза станет тронный зал Павла I в Русском музее.

После каждого показа эксперты оценят взаимодействие постановки с городом и контекстом, профессионализм коллектива и обсудят с аудиторией, насколько иммерсивным получился опыт.

Показы пройдут с 23 по 26 сентября и станут частью Международного театрального фестиваля «Александринский».

И.о. гендиректора «Афиши» Евгений Сидоров отметил: «Для нас это не просто поддержка культурной инициативы, а участие в исследовании будущего театра. Сейчас эта сфера растет большими темпами, и многие коллективы уже понимают, что надо не ждать своего зрителя, а идти к нему самим. Выход за рамки привычных декораций — тот самый шаг, который сделает искусство более открытым и преобразует весь облик современного города».

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