Во Вьетнаме заблокируют Telegram

Власти Вьетнама потребовали от телеком-компаний заблокировать мессенджер Telegram. Об этом пишет Reuters со ссылкой на правительственную записку.
Провайдерам поручено внедрить меры по блокировке платформы и отчитаться о выполнении до 2 июня.
Поводом для блокировки стал отказ представителей сервиса сотрудничать в борьбе с преступлениями. По данным правительства, 68% из 9600 вьетнамских телеграм-каналов и групп связаны с мошенничеством, наркоторговлей и «подозрениями в терроризме». В документе также указано, что «оппозиционные группы с десятками тысяч участников распространяют антиправительственные материалы».
Чиновник министерства подтвердил, что решение принято из‑за отказа Telegram предоставлять данные пользователей по запросам властей в рамках расследований. Платформа, по мнению властей, не соблюдает законы о мониторинге и удалении противоправного контента. Ранее руководство страны обязывало удалять «токсичный» контент другие площадки, в частности YouTube и TikTok.
18 мая основатель Telegram Павел Дуров обвинил правительство Франции в попытках вмешаться в выборы президента Румынии. Он утверждает, что Telegram попросили «заставить замолчать консервативные голоса». В МИД Франции от этого открестились.
Летом 2024 года бизнесмена допросили во Франции по уголовному делу из 12 пунктов обвинения — местные власти заявили, что он отказался сотрудничать в расследованиях. После задержания Дуров анонсировал изменения в модерации и выразил готовность передавать данные пользователей правоохранителям. В октябре он отметил, что стал считать запросы от ЕС «правомерными», так как те начали отправлять их «по корректной линии связи». Ранее мессенджер сотрудничал с Индией и Бразилией.
В начале 2024 года Telegram обновил статистику бота, отчитывающегося о взаимодействии с властями. С 1 января платформа выполнила 900 запросов США, предоставив данные 2253 пользователей.