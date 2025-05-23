Во Вьетнаме заблокируют Telegram

Сегодня / 11:45
Константин Меладзе объявил о закрытии группы «ВИА Гра» и выпустил последнюю песню
Сегодня / 14:02
Парижское метро отказалось размещать афиши выставки Хокни из‑за сигареты на фото
Сегодня / 13:17
«Афиша» поддержит молодых режиссеров, которые ставят спектакли вне стен театра
Сегодня / 11:41
Импровизатор Дмитрий Позов попал в клинику с депрессией: «Мне осточертело притворяться»
Сегодня / 11:38
Ученые раскрыли тайну рыжих котов
Сегодня / 11:29
Моника Беллуччи появится в «Butterfly Jam» Кантемира Балагова
Сегодня / 10:56
Диджей Afrika Bambaataa проиграл иск о сексуализированном насилии над ребенком
Сегодня / 10:48
Диджей-сеты, квизы и кино: Пикник Афиши х Сбер откроет летний двор на Василеостровском рынке
Сегодня / 10:38
Россиян сильнее других бесят слова «кринж» и «изи»
Сегодня / 09:59
«Мстителей» сдвинули на полгода вперед, «Судный день» выйдет в один день с фильмом «Дюна: Мессия»
Сегодня / 09:30
В прокат РФ выйдет «Умри, моя любовь» ― триллер с Робертом Паттинсоном из основного конкурса Канн
Сегодня / 08:27
Сара Мишель Геллар хотела бы вернуться во франшизу «Крик»
Сегодня / 07:59
Omar Souleyman, Найк Борзов, АК-47 и десятки европейских диджеев выступят на Outline
Сегодня / 07:49
Песцы острова Медный пережили зиму благодаря доставленному волонтерами корму
Сегодня / 07:18
Мэттью Гуд окончательно покидает «Аббатство Даунтон». Актер не появится в третьем фильме франшизы
Сегодня / 06:44
Сергей Довлатов и Михаил Булгаков стали самыми популярным советскими писателями у россиян
Сегодня / 06:28
В Москву пришло метеорологическое лето — на 4 дня раньше обычного
Сегодня / 06:14
A24 подтвердила разработку фильма по Elden Ring. Режиссером станет Алекс Гарленд
Сегодня / 23:21
«Олимпиада на стероидах» пройдет в Лас-Вегасе в мае 2026 года
Сегодня / 22:43
В Третьяковской галерее откроется выставка Александра Дейнеки
Сегодня / 21:55
В сети вышел трейлер документального фильма о крушении батискафа «Титан»
Вчера / 20:50
Джош Хартнетт сыграет рыбака в мини-сериале от сценаристки «Академии „Амбрелла“» Джесси МакКьюэн
Вчера / 20:06
Netflix выпустит сериал по роману «Тайна тайн» Дэна Брауна
Вчера / 20:05
Лейтон Мистер в трейлере второго сезона сериала «Буканьерки» — о светской жизни в Лондоне 1870-х
Вчера / 19:07
СМИ: авиакомпании-лоукостеры собираются продавать стоячие места в самолетах
Вчера / 19:06
Джереми Реннер не хотел возвращаться к жизни после аварии
Вчера / 18:22
Криса Брауна освободили под залог в 5 млн фунтов стерлингов после драки в ночном клубе Лондона
Вчера / 17:59
Okko запустил шоу «Футлор». В нем выберут лучшего игрока, клуб и финал Лиги чемпионов за 25 лет

Во Вьетнаме заблокируют Telegram

Сегодня в 12:59
Фото: Oberon Copeland/Unsplash

Власти Вьетнама потребовали от телеком-компаний заблокировать мессенджер Telegram. Об этом пишет Reuters со ссылкой на правительственную записку.

Провайдерам поручено внедрить меры по блокировке платформы и отчитаться о выполнении до 2 июня.

Поводом для блокировки стал отказ представителей сервиса сотрудничать в борьбе с преступлениями. По данным правительства, 68% из 9600 вьетнамских телеграм-каналов и групп связаны с мошенничеством, наркоторговлей и «подозрениями в терроризме». В документе также указано, что «оппозиционные группы с десятками тысяч участников распространяют антиправительственные материалы».

Чиновник министерства подтвердил, что решение принято из‑за отказа Telegram предоставлять данные пользователей по запросам властей в рамках расследований. Платформа, по мнению властей, не соблюдает законы о мониторинге и удалении противоправного контента. Ранее руководство страны обязывало удалять «токсичный» контент другие площадки, в частности YouTube и TikTok.

18 мая основатель Telegram Павел Дуров обвинил правительство Франции в попытках вмешаться в выборы президента Румынии. Он утверждает, что Telegram попросили «заставить замолчать консервативные голоса». В МИД Франции от этого открестились.

Летом 2024 года бизнесмена допросили во Франции по уголовному делу из 12 пунктов обвинения — местные власти заявили, что он отказался сотрудничать в расследованиях. После задержания Дуров анонсировал изменения в модерации и выразил готовность передавать данные пользователей правоохранителям. В октябре он отметил, что стал считать запросы от ЕС «правомерными», так как те начали отправлять их «по корректной линии связи». Ранее мессенджер сотрудничал с Индией и Бразилией.

В начале 2024 года Telegram обновил статистику бота, отчитывающегося о взаимодействии с властями. С 1 января платформа выполнила 900 запросов США, предоставив данные 2253 пользователей.

Расскажите друзьям
Теги:
ЕС
Люди:
Павел Дуров
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами