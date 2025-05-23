Во Вьетнаме заблокируют Telegram

Летом 2024 года бизнесмена допросили во Франции по уголовному делу из 12 пунктов обвинения — местные власти заявили, что он отказался сотрудничать в расследованиях. После задержания Дуров анонсировал изменения в модерации и выразил готовность передавать данные пользователей правоохранителям. В октябре он отметил, что стал считать запросы от ЕС «правомерными», так как те начали отправлять их «по корректной линии связи». Ранее мессенджер сотрудничал с Индией и Бразилией.