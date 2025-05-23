Константин Меладзе объявил о закрытии группы «ВИА Гра» и выпустил последнюю песню

Константин Меладзе объявил о закрытии группы «ВИА Гра». Это произошло в день премьеры сингла «Galileo», который исполнили София Тарасова и Ульяна Синецкая.
«Это последняя песня группы ВИА ГРА. Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом. Артисткам, музыкантам, администраторам, аранжировщикам, звукорежиссерам, режиссерам, стилистам, визажистам и всем, всем, всем.
Это было прекрасное время, по которому у меня, тем не менее, нет никакой ностальгии. Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории, — это песни, наполненные любовью, верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще многие годы. Желаю всем мира и благополучия», — отметил продюсер.
Поклонники и бывшие солистки группы прокомментировали пост Меладзе. «Благодарю за все», — написала Вера Брежнева. «Константин, спасибо вам. Навсегда в моем сердце, навсегда — в сердцах тех, кто хоть раз слышал песни группы „ВИА Гра“. Это было прекрасно», — добавила Анастасия Кожевникова.
Группа «ВИА Гра» была образована в 2000 году в Киеве. За годы ее существования в коллективе сменилось несколько составов. Самыми известными солистками были Надежда Грановская, Анна Седокова, Вера Брежнева, Светлана Лобода и Альбина Джанабаева.