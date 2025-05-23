Константин Меладзе объявил о закрытии группы «ВИА Гра» и выпустил последнюю песню

Это было прекрасное время, по которому у меня, тем не менее, нет никакой ностальгии. Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории, — это песни, наполненные любовью, верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще многие годы. Желаю всем мира и благополучия», — отметил продюсер.