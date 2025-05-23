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Ученые раскрыли тайну рыжих котов

Сегодня в 11:38
Фото: Ivan Lopatin/Unsplash

Исследователи из Стэнфордского университета выявили генетическую мутацию, отвечающую за рыжий цвет шерсти у кошек. Об этом сообщает The Guardian.

«С тех пор как мы начали изучать генетику окраски волос, нас особенно интересовало, что вызывает рыжий цвет у кошек. Мы знали по наследственным признакам, что этот механизм должен отличаться от того, как это устроено у людей, собак, мышей и других животных, — отметил автор статьи Грег Барш. — Но сам механизм был неизвестен».

Ученые собрали образцы ДНК у сотен кошек, посещая выставки в США и Бразилии. К исследованию добровольно подключились множество владельцев котов. Хохяева были рады рассказать о своих питомцах, прислать их фотографии и даже образцы шерсти по почте.

Так исследователи собрали 200 образцов, а всего у них были данные о ДНК 3000 кошек. В лаборатории из образцов извлекали ДНК, секвенировали участки генома и искали различия между рыжими и не рыжими кошками.

В итоге удалось найти конкретный участок ДНК, ответственный за рыжий окрас. Этот участок возле гена ARHGAP36 вызывает мутацию, а она, в свою очередь, активирует ген, который начинает работать в пигментных клетках.

Авторы работы отметили, что у рыжих котов и людей с рыжими волосами задействован один и тот же биологический механизм, но работает он у них по-разному. Это делает открытие особенно ценным: оказывается, этот путь влияет не только на цвет волос, но и играет важную роль в работе многих клеток и тканей у разных животных, в том числе у людей. Ученые теперь понимают, что этот механизм можно по-новому «перенастраивать», и это может быть полезно не только для изучения окраски, но и для других областей медицины и биологии.

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