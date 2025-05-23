Ученые раскрыли тайну рыжих котов

Авторы работы отметили, что у рыжих котов и людей с рыжими волосами задействован один и тот же биологический механизм, но работает он у них по-разному. Это делает открытие особенно ценным: оказывается, этот путь влияет не только на цвет волос, но и играет важную роль в работе многих клеток и тканей у разных животных, в том числе у людей. Ученые теперь понимают, что этот механизм можно по-новому «перенастраивать», и это может быть полезно не только для изучения окраски, но и для других областей медицины и биологии.