Моника Беллуччи появится в «Butterfly Jam» Кантемира Балагова

Его следующая картина «Дылда» тоже была удостоена «Особого взгляда» на Каннском кинофестивале 2019 года, а сам россиянин получил награду за лучшую режиссуру. Этот фильм также был отправлен от России на «Оскар» и попал в шорт-лист, но победить там не сумел.