Моника Беллуччи появится в «Butterfly Jam» Кантемира Балагова

Моника Беллуччи приняла участие в съемках драмы Кантемира Балагова «Butterfly Jam». Об этом в своем инстаграме* рассказал мэр города Сен-Поль-сюр-Мер. На его пост обратил внимание телеграм-канал «Русское кино в топе».
Съемки картины проходят в окрестностях французского Дюнкерка, городской глава пришел за ними понаблюдать и столкнулся там с кинозвездой.
На снимке со съемочной площадки актриса стоит у кассы киоска с сэндвичами. Скорее всего, ее роль в сюжете будет небольшой.
«Butterfly Jam» станет дебютным проектом Балагова на английском языке. В съемках принимают участие Барри Кеоган и Райли Кио, а также Харри Меллинг («Ход королевы»). Релиз ленты ожидается в 2026 году.
Пока о сюжете известно лишь, что его действие разворачивается в тесной общине кабардинских иммигрантов в Нью-Джерси. История затрагивает сложные отношения между отцом и сыном, в которых сын наделяет своего родителя качествами, которыми он на самом деле не обладает. Балагов написал сценарий совместно с Мариной Степановой («Женщины Лазаря»).
Карьера Кантемира Балагова началась после выпуска из мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете. Его первый фильм «Теснота» получил приз «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале 2017 года.
Его следующая картина «Дылда» тоже была удостоена «Особого взгляда» на Каннском кинофестивале 2019 года, а сам россиянин получил награду за лучшую режиссуру. Этот фильм также был отправлен от России на «Оскар» и попал в шорт-лист, но победить там не сумел.