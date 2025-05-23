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Импровизатор Дмитрий Позов попал в клинику с депрессией: «Мне осточертело притворяться»

Сегодня в 11:41

Комик и участник шоу «Импровизаторы» Дмитрий Позов рассказал в своем телеграм-канале, что попал в клинику.

Он опроверг слухи о злоупотреблении алкоголем, пояснив, что причина его госпитализации — депрессия, вызванная личными трагедиями и эмоциональным выгоранием.

Позов поделился, что осенью прошлого года тяжело заболел его отец, а в январе он ушел из жизни. Комик признался, что лишь после похорон по-настоящему осознал масштаб утраты, а параллельно с этим накопились вопросы и сложности в семейных отношениях.

«Я съехал из дома. Начал пить. И скандалы, скандалы, скандалы. Несколько раз поверил, что все может получиться, что мы с Катей справимся и услышим друг друга. Но все иллюзия. Все валилось еще сильнее. И снова скандалы. И вот я живу один в съемной хате. Точнее, конкретно сейчас я живу в психушке.

Мне осточертело притворяться. Притворяться месяцами, что я веселый и радостный, пока у меня медленно и мучительно умирает отец. Мне осточертело делать вид, что у меня все в порядке в семье, отвечать на вопросы, как у нас дела, изображать, что я живу дома, хотя уже давно дома я не живу, читать слухи про нас и продолжать веселиться и радоваться, а в это время 15 лет моей жизни идут к черту», — написал он.

В своем посте Дмитрий призвал поклонников не распространять слухи, не вмешиваться в личную жизнь и не осуждать. Отдельно он попросил не задевать его супругу: «Катю не трогайте вообще. Она прекрасная женщина, я был с ней счастлив много лет, все, кто говорит о ней плохо, — идите ***** [нафиг]».

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